Эти 5 продуктов на завтрак снизят ваше давление и придадут бодрости

Какие 5 продуктов на завтрак помогут снизить давление

Основной причиной высокого кровяного давления является питание, а продукты с высоким содержанием соли являются одними из худших виновников.

Но хотя некоторые продукты могут повысить АД, другие могут иметь противоположный эффект.

Черника

Эти вкусные ягоды богаты антоцианами, фитохимическими веществами, придающими им синий цвет. Считается, что они улучшают функцию эндотелиальных клеток в организме, помогающих кровотоку и регуляции АД. Одно из исследований показало, что употребление 200 г черники ежедневно в течение месяца привело к улучшению функции кровеносных сосудов и снижению систолического артериального давления у здоровых людей.

Орехи

Орехи являются фантастическим источником витаминов, минералов, таких как магний, антиоксидантов, омега-3 и мононенасыщенных жиров. Они также являются хорошим источником L-аргинина.

По словам экспертов из клиники Майо в США, некоторые исследования показывают, что L-аргинин может снизить АД, повысить уровень холестерина и улучшить общее состояние кровеносных сосудов.

В одном исследовании сообщили, что общее потребление орехов снижает систолическое артериальное давление у участников без диабета 2 типа, в частности речь шла о фисташках.

Яблоки

Употребление яблок снижает АД, но не забывайте употреблять кожуру в пищу. Исследователи сходятся во мнении, что антиоксиданты в яблочной кожуре способствуют гладкому кровотоку. Клетчатка в яблоках может сыграть определенную роль.

Авокадо

Авокадо, популярная еда для завтрака, полная здоровых мононенасыщенных масел, незаменимых жирных кислот, растительных стеролов, снижающих уровень холестерина, витамина Е и т.п., которые помогают снизить артериальное давление.

Употребление пяти или более порций авокадо в неделю привело к 17% снижению АД.

Зеленый чай

Мета-анализ существующих исследований показал, что ежедневное употребление пяти-шести чашек зеленого чая может привести к снижению артериального систолического давления, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина).