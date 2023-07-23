Ортопед назвав 5 вправ, які можуть пошкодити суглоби

Топ-5 небезпечних вправ для здоров'я суглобів

За словами фахівця, практично всі фізичні вправи не становлять загрози, якщо їх робити правильно. Втім, заняття зі штангою та армреслінг, все ж таки небезпечні.

На першому місці в топі - "мертва тяга"

Річ у тім, що у цій вправі зі штангою залучено багато суглобів, які піддаються навантаженню.

На другому - "станова тяга"

Якщо при виконанні цієї вправи не тримати спину правильно, можна травмувати хребет.

На третьому місці - армреслінг та пов'язані з ним вправи

Найчастіше після змагань спортсмени звертаються з проблемою порваних зв'язок, але іноді трапляються й переломи плечової кістки.

Четверте місце - жим штанги з-за голови

Ортопед не радить виконувати цю вправу, оскільки в процесі виконання суглоби досить неприродно вивертаються й легко травмуються.

П'яте місце - тяга штанги до підборіддя

Тут існує велика ймовірність травми плечового суглоба.

"Взагалі, під час занять у спортзалі найчастіше травмуються колінні та плечові суглоби. Тому вправи, в яких вони залучені, потрібно виконувати дуже обережно",- зазначив ортопед.

Які травми найчастіші

Хірург-ортопед зазначив, що найчастіше до нього звертаються з розтягненням зв'язок, оскільки цей тип травмування притаманний будь-яким видам фізичної активності.

"Щодо більш серйозних травм існують дані статистики. Нижні кінцівки спортсмени ушкоджують найчастіше - на цей тип травм припадає близько 42% випадків. Далі йдуть травми верхніх кінцівок - 30,3%. Третє місце займають травми голови та шиї - 16,4%", - додав експерт.