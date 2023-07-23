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Ортопед назвав 5 вправ, які можуть пошкодити суглоби

Які вправи можуть травмувати суглоби (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Заняття спортом тренують наше серце, підтримують здорову вагу і сприяють довголіттю. Проте деякі вправи можуть відправити вас на прийом до лікаря.

Які саме, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.

Топ-5 небезпечних вправ для здоров'я суглобів

За словами фахівця, практично всі фізичні вправи не становлять загрози, якщо їх робити правильно. Втім, заняття зі штангою та армреслінг, все ж таки небезпечні.

  • На першому місці в топі - "мертва тяга"

Річ у тім, що у цій вправі зі штангою залучено багато суглобів, які піддаються навантаженню.

  • На другому - "станова тяга"

Якщо при виконанні цієї вправи не тримати спину правильно, можна травмувати хребет.

  • На третьому місці - армреслінг та пов'язані з ним вправи

Найчастіше після змагань спортсмени звертаються з проблемою порваних зв'язок, але іноді трапляються й переломи плечової кістки.

  • Четверте місце - жим штанги з-за голови

Ортопед не радить виконувати цю вправу, оскільки в процесі виконання суглоби досить неприродно вивертаються й легко травмуються.

  • П'яте місце - тяга штанги до підборіддя

Тут існує велика ймовірність травми плечового суглоба.

"Взагалі, під час занять у спортзалі найчастіше травмуються колінні та плечові суглоби. Тому вправи, в яких вони залучені, потрібно виконувати дуже обережно",- зазначив ортопед.

Які травми найчастіші

Хірург-ортопед зазначив, що найчастіше до нього звертаються з розтягненням зв'язок, оскільки цей тип травмування притаманний будь-яким видам фізичної активності.

"Щодо більш серйозних травм існують дані статистики. Нижні кінцівки спортсмени ушкоджують найчастіше - на цей тип травм припадає близько 42% випадків. Далі йдуть травми верхніх кінцівок - 30,3%. Третє місце займають травми голови та шиї - 16,4%", - додав експерт.

Читайте також повне інтерв'ю з ортопедом Олександром Галузинським.

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