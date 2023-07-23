Ортопед назвал 5 упражнений, которые могут повредить суставы

Топ-5 опасных упражнений для здоровья суставов

По словам специалиста, практически все физические упражнения не представляют угрозы, если их делать правильно. Впрочем, занятия со штангой и армреслинг все же опасны.

На первом месте в топе - "мертвая тяга"

Дело в том, что в этом упражнении со штангой вовлечены многие суставы, подвергающиеся нагрузке.

На втором - "становая тяга"

Если при выполнении этого упражнения не держать спину правильно, можно травмировать позвоночник.

На третьем месте - армреслинг и связанные с ним упражнения

Чаще после соревнований спортсмены обращаются с проблемой порванных связок, но иногда случаются и переломы плечевой кости.

Четвертое место - жим штанги из-за головы

Ортопед не советует выполнять это упражнение, поскольку в процессе выполнения суставы довольно неестественно выворачиваются и легко травмируются.

Пятое место - тяга штанги к подбородку

Здесь существует большая вероятность травмы плечевого сустава.

"Вообще, на занятиях в спортзале чаще всего травмируются коленные и плечевые суставы. Поэтому упражнения, в которых они вовлечены, нужно выполнять очень осторожно", - отметил ортопед.

Какие травмы самые частые

Хирург-ортопед отметил, что чаще всего к нему обращаются с растяжением связок, поскольку этот тип травмирования присущ любым видам физической активности.

"По более серьезным травмам существуют данные статистики. Нижние конечности спортсмены повреждают чаще всего - на этот тип травм приходится около 42% случаев. Далее следуют травмы верхних конечностей - 30,3%. Третье место занимают травмы головы и шеи - 16,4%", - добавил эксперт.