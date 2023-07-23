Ортопед назвал 5 упражнений, которые могут повредить суставы

Занятия спортом тренируют наше сердце, поддерживают здоровый вес и способствуют долголетию. Однако некоторые упражнения могут отправить вас на прием к врачу.
Какие именно, Styler рассказал хирург-ортопед Александр Галузинский.
По словам специалиста, практически все физические упражнения не представляют угрозы, если их делать правильно. Впрочем, занятия со штангой и армреслинг все же опасны.
Дело в том, что в этом упражнении со штангой вовлечены многие суставы, подвергающиеся нагрузке.
Если при выполнении этого упражнения не держать спину правильно, можно травмировать позвоночник.
Чаще после соревнований спортсмены обращаются с проблемой порванных связок, но иногда случаются и переломы плечевой кости.
Ортопед не советует выполнять это упражнение, поскольку в процессе выполнения суставы довольно неестественно выворачиваются и легко травмируются.
Здесь существует большая вероятность травмы плечевого сустава.
"Вообще, на занятиях в спортзале чаще всего травмируются коленные и плечевые суставы. Поэтому упражнения, в которых они вовлечены, нужно выполнять очень осторожно", - отметил ортопед.
Хирург-ортопед отметил, что чаще всего к нему обращаются с растяжением связок, поскольку этот тип травмирования присущ любым видам физической активности.
"По более серьезным травмам существуют данные статистики. Нижние конечности спортсмены повреждают чаще всего - на этот тип травм приходится около 42% случаев. Далее следуют травмы верхних конечностей - 30,3%. Третье место занимают травмы головы и шеи - 16,4%", - добавил эксперт.
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