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Ці 5 пар за знаком Зодіаку завжди мають найпристраснішу любов

Які пари за знаком Зодіаку мають найпристраснішу любов (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп може розповісти про те, які знаки Зодіаку мають найпристраснішу любов і дуже гарячі стосунки, адже поєднання таких пар вважається дійсно вибуховим.

Про hot-5 зодіакальних сузір’їв пише Telegram Гороскоп і мотивація.

Овен і Скорпіон

На початку стосунків між ними буде бушувати пристрасть. Скорпіони і Овни будуть тягнутися один до одного, будуть проводити багато часу разом, намагаючись насититися емоціями.

Але в подальшому в такій парі можуть початися серйозні сварки, конфлікти, адже там, де є пристрасть, завжди присутня і напруга. Вона в стане причиною виникнення непорозуміння в парі - а сваряться ці два "психопати" дуже бурхливо.

Терези і Риби

Кожен в такій парі буде прагнути робити широкі і красиві жести, намагаючись дивувати другу половинку.

Терези будуть особливо активно це робити, адже їм хочеться бути ідеальними завжди і у всьому. А от Риби демонструватимуть мрійливість, ігноруватимуть проблеми, труднощі і не даватимуть партнеру на них зациклюватися. В результаті пара буде завжди "на підігріві", і відчуватиме багато позитивних емоцій.

Лев і Телець

Свої емоції ці два потужних знаки Зодіаку не будуть приховувати не тільки один від одного, Леви і Тельці будуть із задоволенням демонструвати їх на людях. Леви будуть так поводитися, щоб викликати у оточуючих захоплення і підігріти тим самим свої почуття.

А от Тельці будуть хотіти комфорту в житті, про який мають знати всі, і схвалювати їхній вибір і вчинки. Тоді представники знаку будуть дійсно щасливими.

Стрілець і Діва

Люди, народжені під знаком Діви, відрізняються стриманістю, що може здаватися перешкодою для пристрастей. Все так і відбувається, поки Діви не зустрічають Стрільців.

Останні допомагають Дівам стати більш розкутими, почати поводитися невимушено. При такому розкладі Діви починають відкриватися, проявляти ті емоції, які накопичували роками. Стрільці ж із задоволенням відповідають на таку поведінку взаємністю.

Козеріг і Водолій

Хоч люди цих знаків є протилежностями, між ними може виникнути пристрасть. Козероги будуть стриманими, охоронятимуть свої кордони, але лише до тих пір, поки в їхньому житті не з'являться Водолії.

Останнім неважливі ніякі правила пристойності, ніякі межі. Водолії демонструватимуть свій химерний характер, дивуватимуть і зачаровуватимуть тим самим Козерогів.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє.

Також читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.

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