Ці 5 міфів про прес заважають ефективно тренуватись: найчастіші помилки

Для того, щоб зміцнити м'язи живота, зробити його плоским і накачати прес, недостатньо регулярно тренуватись. Для досягнення бажаного ефекту, важливо уникати помилок при заняттях спортом. А найчастіше їх допускають через неправильне уявлення про те, яким має бути тренування.
Про те, які міфи про прес заважають зробити живіт плоским, розповіла тренер Влада Рижоголова на своїй сторінці в Instagram.
"Я зібрала основні фішки, про які ви навіть не здогадувалися. Але використавши їх в своїх тренуваннях, ви набагато швидше досягнете поставлених цілей та перестанете витрачати час на непотрібні дії, які заважають вашому прогресу", - пише тренер.
Побутує думка, що для того, щоб живіт був плоским, треба робити вакуум. Насправді вакуум на візуальний вигляд живота не впливає. Максимум - це масаж внутрішніх органів.
Ідея хороша, але воно так не працює. Печіння - це ефект накопичення молочної кислоти. Якщо є неприємні відчуття у м'язах, варто відпочити 10-20 секунд і продовжувати вправу.
Кубики - це процес. Самих скручувань недостатньо. Прес бере участь у всіх вправах як стабілізатор. А ще бере участь у диханні і задіяний при ходьбі, при утриманні балансу. Тож самих скручувань для сильного преса замало.
Не варто втомлювати прес на початку тренування, адже він бере участь у всіх вправах. Якщо хочете виконати ізолюючі вправи на м'язи живота, то краще залиште їх на кінець тренування.
Насправді планка не завжди може дати бажаний ефект, особливо якщо її виконувати неправильно.
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