Эти 5 мифов о прессе мешают эффективно тренироваться: самые частые ошибки

Для того чтобы укрепить мышцы живота, сделать его плоским и накачать пресс, недостаточно регулярно тренироваться. Для достижения желаемого эффекта важно избегать ошибок при занятиях спортом. А чаще всего их допускают из-за неправильного представления о том, какой должна быть тренировка.
О том, какие мифы о прессе мешают сделать живот плоским, рассказала тренер Влада Рыжоголовая на своей странице в Instagram.
"Я собрала основные фишки, о которых вы даже не догадывались. Но использовав их в своих тренировках, вы гораздо быстрее достигнете поставленных целей и перестанете тратить время на ненужные действия, мешающие вашему прогрессу", - пишет тренер.
Бытует мнение, что для того, чтобы живот был плоским, надо делать вакуум. В действительности вакуум на визуальный вид живота не влияет. Максимум - это массаж внутренних органов.
Идея хорошая, но она так не работает. Жжение - это эффект накопления молочной кислоты. Если есть неприятные ощущения в мышцах, следует отдохнуть 10-20 секунд и продолжать упражнение.
Кубики - это процесс. Самих скручиваний недостаточно. Пресс участвует во всех упражнениях как стабилизатор. А еще участвует в дыхании и задействован при ходьбе, при удержании баланса. Так что самих скручиваний для сильного пресса маловато.
Не стоит утомлять пресс в начале тренировки, ведь он участвует во всех упражнениях. Если хотите выполнить изолирующие упражнения на мышцы живота, то лучше оставьте их на конец тренировки.
На самом деле, планка не всегда может дать желаемый эффект, особенно если ее выполнять неправильно.
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