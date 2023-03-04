Эти 5 мифов о прессе мешают эффективно тренироваться: самые частые ошибки

Какие мифы о прессе мешают тренировкам

"Я собрала основные фишки, о которых вы даже не догадывались. Но использовав их в своих тренировках, вы гораздо быстрее достигнете поставленных целей и перестанете тратить время на ненужные действия, мешающие вашему прогрессу", - пишет тренер.

Вакуум

Бытует мнение, что для того, чтобы живот был плоским, надо делать вакуум. В действительности вакуум на визуальный вид живота не влияет. Максимум - это массаж внутренних органов.

Если пресс жжет, значит горит жир

Идея хорошая, но она так не работает. Жжение - это эффект накопления молочной кислоты. Если есть неприятные ощущения в мышцах, следует отдохнуть 10-20 секунд и продолжать упражнение.

Кубиков можно достичь с помощью скручивания

Кубики - это процесс. Самих скручиваний недостаточно. Пресс участвует во всех упражнениях как стабилизатор. А еще участвует в дыхании и задействован при ходьбе, при удержании баланса. Так что самих скручиваний для сильного пресса маловато.

Пресс нужно качать сразу после разминки

Не стоит утомлять пресс в начале тренировки, ведь он участвует во всех упражнениях. Если хотите выполнить изолирующие упражнения на мышцы живота, то лучше оставьте их на конец тренировки.

Планка - это супер эффективно

На самом деле, планка не всегда может дать желаемый эффект, особенно если ее выполнять неправильно.