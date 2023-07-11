UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці 5 рис характеру обов'язково є у впевненої в собі жінки

Які якості обов'язково мають бути у впевненої в собі жінки (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Деякі жінки мають все: успішна кар'єра, хороший дохід, чоловік носить на руках, але водночас є й інші - вкрай незадоволені своїм життя. Психологи кажуть, що велику роль в житті відіграє впевненість в собі та самооцінка.

Про те, які риси є у впевненої в собі жінки, розповіла психолог Ірина Кулік у своєму Instagram.

Самосвідомість

За словами психолога, впевнена у собі жінка має чітке розуміння своїх сильних сторін та слабких місць. Вона розуміє свої цілі, потреби, бажання, і не соромиться говорити про них. Така жінка знає, хто вона і чого може досягти.

Самостійність

Впевнена особа прекрасної статі має незалежний дух і здатність діяти самостійно. Вона не боїться брати на себе відповідальність за свої рішення і дії. Також вірить у свою спроможність досягати успіху незалежно від думки інших людей.

Емоційна стійкість

Емоційна стійкість та вміння керувати своїми емоціями - обов'язкові якості. Впевнена в собі жінка не дозволяє негативним думкам або ситуаціям впливати на свою внутрішню силу та рішучість. Вона вміє знаходити способи стримувати стрес і розумно реагувати на виклики.

Прагматизм

Така жінка має прагматичний підхід до життя. Вона розуміє, що не завжди все виходить так, як планувалося, і вміє адаптуватися до змін. До того ж шукає конструктивні рішення, використовує свої ресурси та не зупиняється перед перешкодами.

Самовпевненість

Впевнена жінка завжди вірить в себе та у свої сили. Вона вміє проявляти автентичність і висловлювати свої думки. Також вірить у свою здатність досягти успіху, що робить її впевненою у будь-яких ситуаціях.

Раніше ми писали про приховані ознаки низької самооцінки.

Також читайте про ознаки, що вам варто задуматися про розрив стосунків.

Читайте РБК-Україна в Google News
жінки