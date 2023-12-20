Ці 5 харчових звичок згубно діють на здоров'я. Дієтологи пояснили, що і як не варто їсти

Шкідливі харчові звички призводять до порушення метаболізму, що своєю чергою провокує гормональний дисбаланс, набір зайвої ваги та ще ряд проблем зі здоров'ям.

Про те, яких харчових звичок варто позбутись, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Eat This, Not That.

Споживаєте забагато рафінованих вуглеводів і цукру

"Споживання надмірної кількості рафінованих вуглеводів, таких як каші з цукром і білий хліб, може спричинити швидкі стрибки рівня цукру в крові, а потім його падіння. Ці коливання можуть порушити метаболізм, ускладнюючи ефективне регулювання накопичення енергії та жиру", - пояснює дієтолог Мері Сабат.

Також високе споживання цукру може призвести до резистентності до інсуліну, стану, коли клітини стають менш чутливими до інсуліну, що перешкоджає здатності організму контролювати рівень цукру в крові та ефективно зберігати жир.

"Як і при споживанні занадто великої кількості рафінованих вуглеводів, рівень цукру в крові часто падає надто низько після споживання великої кількості цукру, що призводить до голоду та переїдання", - каже лікар.

Не їсте достатньо здорових жирів

Джерела здорових жирів - риба, авокадо та горіхи. Ці здорові жири важливі для обміну речовин, без них погіршиться метаболізм.

"Відсутність корисних жирів у раціоні може порушити метаболізм, оскільки жири відіграють вирішальну роль у регуляції гормонів і загальній метаболічній функції", - каже Сабат.

За її словами, корисні жири необхідні для засвоєння жиророзчинних вітамінів (A, D, E і K) і вироблення важливих гормонів, таких як інсулін і гормони щитоподібної залози.

Щоб збагатити свій раціон корисними жирами, додавайте кілька скибочок авокадо до салату та заправляйте його оливковою олією. Це все можна присипати горіхами.

Експерименти з екстремальними дієтами

Швидка дієта ніколи не є здоровою, адже вона порушує метаболізм.

"Надзвичайно велике обмеження калорій і швидкі дієти можуть уповільнити метаболізм, оскільки ваше тіло адаптується до зниженого споживання калорій, зберігаючи енергію Ця адаптація часто призводить до втрати м’язової маси, що ускладнює підтримку здорової ваги після відновлення нормального харчування", - застерігає дієтолог.

Сабат наголошує, що дуже важливо повільно формувати нові харчові звички. Це краще допоможе контролювати вагу.

Дотримання дієти з низьким вмістом вітамінів і мінералів

Вживання оброблених продуктів і недостатнє споживання фруктів і овочів може призвести до того, що ви не отримаєте належного рівня важливих вітамінів і мінералів.

"Вітаміни і мінерали відіграють життєво важливу роль у різних метаболічних процесах. Вони є важливими факторами для ферментів, які беруть участь у виробництві енергії, метаболізмі поживних речовин і регуляції гормонів", - говорить експерт.

Якщо організму не вистачає цих речовин, то йому важко ефективно перетворювати їжу в енергію, регулювати апетит і підтримувати правильний метаболічний баланс.

За словами Сабат, добре збалансована дієта збагатить організм необхідними вітамінами і мінералами. Так ви уникнете порушення обміну речовин.

Пропускаєте перекуси після тренування

Якщо не перекусити після тренування, це спровокує надмірний апетит пізніше, заявляє дієтолог Емі Гудсон.

"Протягом наступних годин люди просто переїдатимуть, особливо вуглеводів. Таким чином, вони не тільки пропускають своє "вікно відновлення", але й ставлять себе на американські гірки рівня цукру в крові, що може мати негативний вплив на метаболізм", - говорить експерт.

Щоб уникнути стрибків цукру у крові, Гудсон радить їсти після тренування протеїновий батончик або коктейль, сир з ягодами або скибочку цілозернового тосту з авокадо та вареним яйцем.