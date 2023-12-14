Чи правда, що чим вища температура під час хвороби, тим кращий імунітет: пояснення лікаря

У багатьох українців при захворюванні на ГРВІ та грип підвищується температура тіла. Побутує думка, що це гарна ознака, адже так начебто організм протистоїть вірусам. Але чи дійсно це так?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію інфекціоніста Євгена Дубровського у Facebook .

Чи правда, що чим вища температура, тим кращий імунітет

"Імунітет має бути нормальним, а не потужним. Таким, що забезпечує одужання без важкого затяжного періоду або ускладнень. Найкращий імунітет - це коли ми взагалі не будемо часто хворіти, навіть, коли на нас чхають чи кашляють", - каже лікар.

Він пояснює, що зазвичай мами переживають, коли у дитини висока температура, але цього не треба боятися, це нормальна реакція організму.

"А от, якщо імунітет заслабкий, "грається", температура невисока, адекватної відповіді організму на патоген немає - є ризик "затягування" процесу або ускладнень. Найстрашніше в респіраторних захворюваннях, це не самі віруси, а неконтрольована імунна реакція", - каже Дубровський.

Лікар зазначає, що раніше дуже популярними були всілякі "противірусні", але зазвичай під цією назвою використовувались різнобічні імуностимулятори.

"Це не зовсім противірусні у класичному розумінні, це ліки, які посилюють імунну реакцію, індукують вироблення власного інтерферону. Але чи потрібні вони при грипі, при коронавірусі? Однозначно - ні", - говорить інфекціоніст.

За його словами, пацієнтів з важким грипом і коронавірусом в лікарнях рятували гормонами. Їх дія принципово протилежна - вони "виключають" імунітет.

"Це надзвичайно важливі речі. Досвід та отримані знання дозволяють впевнено стверджувати - щоб уникнути біди, не чіпайте, не стимулюйте імунітет, коли людина хворіє на грип та ковід", - застерігає Дубровський.

При цьому він зазначає, що справжні противірусні - це інша справа. Використовують їх зазвичай для груп ризику, а також у разі важкого перебігу хвороби. І треба пам’ятати, що противірусні найбільш ефективні при прийомі в перші 48 годин.