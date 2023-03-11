Ці 5 доступних продуктів знижують цукор у крові: ділимось корисним списком

Броколі

Дослідження показують, що броколі має потужну антидіабетичну дію, допомагає підвищити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові та маркери окислювального стресу.

Паростки броколі є концентрованим джерелом глюкозинолатів, таких як глюкорафанін. Вони допомагають підвищити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу, якщо їх додавати у вигляді порошку або екстракту.

Крім того, споживання хрестоцвітих овочів пов’язано зі зниженням ризику діабету 2 типу. Найбільше користі у сирих або злегка приготованих на пару овочах. Варто до них додавати порошок із насіння гірчиці.

Кефір і йогурт

Дослідження пов’язують споживання кефіру та йогурту з покращенням контролю цукру в крові.

Наприклад, одне 8-тижневе дослідження за участю 60 людей з діабетом 2 типу показало, що вживання 20 унцій (600 мл) кефіру, йогурту, багатого на пробіотики, на день значно знизило рівень цукру в крові.

Йогурт також може підвищити рівень цукру в крові. 4-тижневе дослідження за участю 32 дорослих показало, що споживання 5 унцій (150 грамів) йогурту щодня покращує рівень інсуліну та цукру в крові після їжі порівняно з вихідним рівнем.

Яйця

Дослідження за участю 42 дорослих із надмірною вагою або ожирінням і перед діабетом або діабетом 2 типу показало, що вживання одного великого яйця на день призвело до значного зниження рівня цукру в крові на 4,4%. А також до покращення чутливості до інсуліну порівняно із замінником яєць.

Під час 14-річного спостереження за участю 7002 дорослих корейців часте споживання яєць від двох до чотирьох порцій на тиждень було пов’язане з на 40% нижчим ризиком діабету порівняно зі споживанням яєць раз або рідше на тиждень. Такі результати були у чоловіків, але не у жінок.

Яблука

Яблука містять розчинну клітковину та рослинні сполуки, включаючи кверцетин, хлорогенову кислоту та галову кислоту, які можуть допомогти знизити рівень цукру в крові та захистити від діабету.

Дослідження, яке включало дані понад 187 000 людей, показало, що часте споживання певних фруктів, зокрема чорниці, винограду та яблук, було пов’язане зі значно меншим ризиком діабету 2 типу.

Дослідження за участю 18 жінок показало, що вживання яблук за 30 хвилин до рисових страв значно знижує рівень цукру в крові після їжі в порівнянні з вживанням лише рису.

Авокадо

Ці плоди багаті корисними жирами, клітковиною, вітамінами та мінералами. Численні дослідження показали, що авокадо може допомогти знизити рівень цукру в крові та захистити від розвитку метаболічного синдрому, високого кров’яного тиску і високого рівня цукру в крові, що підвищує ризик хронічних захворювань.