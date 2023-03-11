Эти 5 доступных продуктов снижают сахар в крови: делимся полезным списком

Брокколи

Исследования показывают, что брокколи обладает мощным антидиабетическим действием, помогает повысить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови и маркеры окислительного стресса.

Ростки брокколи являются концентрированным источником глюкозинолатов, таких как глюкорафанин. Они помогают повысить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом типа 2, если их добавлять в виде порошка или экстракта.

Кроме того, потребление крестоцветных овощей связано со снижением риска диабета 2 типа. Больше пользы в сырых или слегка приготовленных на пару овощах. Следует к ним добавлять порошок из семян горчицы.

Кефир и йогурт

Исследования связывают употребление кефира и йогурта с улучшением контроля сахара в крови.

Например, одно 8-недельное исследование с участием 60 человек с диабетом 2 типа показало, что употребление 20 унций (600 мл) кефира, йогурта, богатого пробиотиками, в день значительно снизило уровень сахара в крови.

Йогурт также может повысить уровень сахара в крови. 4-недельное исследование с участием 32 взрослых показало, что потребление 5 унций (150 г) йогурта ежедневно улучшает уровень инсулина и сахара в крови после еды по сравнению с исходным уровнем.

Яйца

Исследование с участием 42 взрослых с избыточным весом или ожирением и преддиабетом или диабетом 2 типа показало, что употребление одного большого яйца в день привело к значительному снижению уровня сахара в крови на 4,4%. А также к улучшению чувствительности к инсулину по сравнению с заменителем яиц.

Во время 14-летнего наблюдения с участием 7002 взрослых корейцев частое потребление яиц от двух до четырех порций в неделю было связано с на 40% более низким риском диабета по сравнению с потреблением яиц раз или реже в неделю. Такие результаты были у мужчин, но не у женщин.

Яблоки

Яблоки содержат растворимую клетчатку и растительные соединения, включая кверцетин, хлорогеновую кислоту и галловую кислоту, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови и защитить от диабета.

Исследование, включавшее данные более 187 000 человек, показало, что частое употребление определенных фруктов, в частности черники, винограда и яблок, было связано со значительно меньшим риском диабета 2 типа.

Исследование с участием 18 женщин показало, что употребление яблок за 30 минут до рисовых блюд значительно снижает уровень сахара в крови после еды по сравнению с употреблением только риса.

Авокадо

Эти плоды богаты полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. Многочисленные исследования показали, что авокадо может помочь снизить уровень сахара в крови и защитить от развития метаболического синдрома, высокого артериального давления и высокого уровня сахара в крови, что повышает риск хронических заболеваний.