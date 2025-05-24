Ці 4 знаки Зодіаку злетять від щастя на сьоме небо: карти Таро обіцяють гарні новини

Близнюки

Вже дуже скоро щастя постукає у ваші двері, зустрічайте його з вірою в дива. Гороскоп обіцяє вам гарні новини та приємні сюрпризи. Важливо лише не забути про всі справи, адже емоції можуть "збити" ваш фокус. Будьте уважними та зібраними, це дуже важливо.

Риби

Карти Таро обіцяють вам велику радість, яка подарує чимало нових можливостей. І якщо від щастя захочеться злетіти на сьоме небо - не стримуйте себе. Часом варто забути про все погане та думати виключно про майбутнє. Відпустіть образи та викресліть зі свого життя все, що псує ваш настрій.

Овен

Гарні новини, які готує для вас доля, будуть несподіваними й дуже важливими. Карти Таро обіцяють вам сльози щастя, яких не варто соромитися. Дива та пригоди, яких вам так не вистачало, нарешті з'являться й надовго затримаються у вашому житті. Дихайте на повні груди та нічого не бійтеся.

Рак

Таро-гороскоп обіцяє вам подію, яка зігріє серце та подарує віру в щасливе майбутнє. Новина, на яку ви дуже давно чекали, вже дуже скоро вас знайде. Готуйтеся почути слова, після яких захочеться стрибати й танцювати. І не забороняйте собі щиро радіти, ви на це заслуговуєте.