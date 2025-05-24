Эти 4 знака Зодиака взлетят от счастья на седьмое небо: карты Таро обещают хорошие новости

Близнецы

Уже очень скоро счастье постучится в ваши двери, встречайте его с верой в чудеса. Гороскоп обещает вам хорошие новости и приятные сюрпризы. Важно только не забыть обо всех делах, ведь эмоции могут "сбить" ваш фокус. Будьте внимательными и собранными, это очень важно.

Рыбы

Карты Таро обещают вам большую радость, которая подарит немало новых возможностей. И если от счастья захочется взлететь на седьмое небо - не сдерживайте себя. Иногда стоит забыть обо всем плохом и думать исключительно о будущем. Отпустите обиды и вычеркните из своей жизни все, что портит ваше настроение.

Овен

Хорошие новости, которые готовит для вас судьба, будут неожиданными и очень важными. Карты Таро обещают вам слезы счастья, которых не стоит стесняться. Чудеса и приключения, которых вам так не хватало, наконец-то появятся и надолго задержатся в вашей жизни. Дышите полной грудью и ничего не бойтесь.

Рак

Таро-гороскоп обещает вам событие, которое согреет сердце и подарит веру в счастливое будущее. Новость, которую вы очень давно ждали, уже очень скоро вас найдет. Готовьтесь услышать слова, после которых захочется прыгать и танцевать. И не запрещайте себе искренне радоваться, вы этого заслуживаете.