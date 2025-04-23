Ці 4 знаки Зодіаку можуть зіткнутися з неприємностями навесні: кому варто бути обережними?

Телець

Для Тельців весна може стати періодом внутрішніх напружень. Зірки вказують на ймовірні непорозуміння у стосунках як особистих, так і робочих. Важливо навчитися відпускати контроль і не фіксувати увагу на тому, що не можна змінити. Також не варто поспішати з великими фінансовими вкладеннями - краще двічі все перевірити.

Лев

Для Левів квітень і травень принесуть випробування на терпіння і лідерські якості. Виникне бажання все контролювати, але оточення може чинити опір або критикувати. Це час, коли важливо прислухатися до інших і уникати надмірної впертості. Не варто брати все близько до серця - іноді крок назад відкриває більше можливостей.

Скорпіон

Весна для Скорпіонів стане емоційно насиченою. Можливі ситуації, коли доведеться робити складний вибір або завершувати певні етапи життя. Можлива нестабільність у партнерстві чи роботі, тому краще не ухвалювати рішень на емоціях. Це хороший період для саморефлексії та внутрішнього очищення - час оновитися.

Риби

Риби можуть почуватися розгублено через зміну звичного ритму життя. Весна принесе багато завдань, що потребують концентрації та логіки, а не інтуїції. Є ризик заплутатися в дрібницях або втратити контроль над фінансами. Астрологи радять більше відпочивати, структурувати свої дні та не закривати очі на реальні проблеми.

Загальна порада: ці весняні місяці не час для поспішних рішень. Дбайте про свій емоційний стан, бережіть сили й не бійтеся просити підтримки, якщо вона потрібна.