Ці 4 типи чоловіків не годяться для серйозних стосунків та сім'ї: з ким не варто зв'язуватися

Кар'єрист

Нема нічого поганого в тому, що чоловік будує кар'єру та всі свої сили кидає на те, щоб відбутися у своїй професії. Але часто буває так, що такі чоловіки не можуть думати ні про що, крім своїх професійних досягнень.

Жінка і сім'я теж вимагають багато уваги, і не кожна половинка готова до того, що вона бачитиме чоловіка тільки ночами й зрідка - у вихідні. Рано чи пізно у такої пари починаються конфлікти та непорозуміння, а потім усе це призводить до розриву.

Мама – моє все

Чоловік ставиться до мами з величезною повагою та любов'ю – це дуже похвально. Якщо ж навпаки - то тут починають виникати запитання та сумніви, а чи буде він ставитись з повагою до своєї половинки.

Але тут є й інша крайність – мамин син. Не варто сподіватися, що чоловік зміниться відразу після шлюбу і почне обирати дружину і свою сім'ю. Тим більше, що у такому перекосі мама часто сама не може відпустити сина і тим самим починає псувати йому життя.

Деколи жінкам, які вийшли заміж за такого чоловіка, здається, що вони створили родину одразу з чоловіком та його мамою. Усі правила у домі диктуватиме саме мама.

Поганий хлопець

Цей тип чоловіків дуже привабливий для жінок. Вони зазвичай милі, привабливі, енергійні та непередбачувані. З таким чоловіком яскраві емоції забезпечені, а от нудно точно не буде. Вони готові йти проти правил, порушувати норми та часто роблять шалені вчинки, щоб вразити жінку наповал.

А ось хороші чоловіки та сім'янини з них виходять, на жаль, дуже рідко. Високий рівень адреналіну та шалений характер несумісні зі стабільністю, спокоєм та вірністю.

Моторошний ревнивець

Спочатку, здається, що приревнував до стовпа, кущика чи подружки - ах, він так сильно любить, що не готовий ні з ким ділити. А значно пізніше з'ясовується, що чоловік буквально одержимий страхами про зраду. Йому ввижаються суперники, які ось-ось вкрадуть кохану жінку, навіть в абсолютно жіночому колективі або просто на вулиці.

І є ще гірший сценарій – коли свої страхи, підозри та негатив чоловік вивалює просто на жінку. Будьте певні - його напади ревнощів та агресії в сімейному житті будуть лише гіршими. І повірити в те, що ви тільки з ним і навіть не дивитеся на всі боки, він не зможе навіть через 15 років шлюбу.