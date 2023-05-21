Эти 4 типа мужчин не годятся для серьезных отношений и семьи: с кем не стоит связываться

Карьерист

Нет ничего плохого в том, что мужчина строит карьеру и все свои силы бросает на то, чтобы состояться в своей профессии. Но часто бывает так, что такие мужчины буквально не могут думать ни о чем, кроме своих профессиональных достижений.

Женщина и семья тоже требуют много внимания, и не каждая половинка готова к тому, что она будет видеть мужа только по ночам и изредка - по выходным. Рано или поздно у такой пары начинаются конфликты и недопонимания, а потом все эти приводит к разрыву.

Мама - мое все

Мужчина относится к маме с огромным уважением и любовью - это очень похвально. Если же наоборот - то тут начинают возникать вопросы и сомнения, а будет ли он относиться с уважением к своей половинке.

Но тут есть и другая крайность - мамин сын. Не стоит надеяться, что мужчина изменится сразу после заключения брака и начнет выбирать жену и свою семью. Тем более, что в таком перекосе мама часто сама не может отпустить сына и тем самым начинает портить ему жизнь.

Порой женщинам, которые вышли замуж за такого мужчину, кажется, что они создали семью сразу с мужчиной и его мамой. Все правила в доме будет диктовать именно мама.

Плохой парень

Этот тип мужчин очень притягателен для женщин. Они обычно милы, обаятельны, энергичны и непредсказуемы. С таким мужчиной яркие эмоции обеспечены, а вот скучно точно не будет. Они готовы идти против правил, нарушать нормы и часто совершают безумные поступки, чтобы сразить женщину наповал.

А вот хорошие мужья и семьянины из них получаются, увы, очень редко. Высокий уровень адреналина и шальной характер несовместимы со стабильностью, спокойствием и верностью.

Жуткий ревнивец

Поначалу, кажется, что приревновал к столбу, кустику или подружке - ах, он так сильно любит, что не готов ни с кем делить. А значительно позже выясняется, что мужчина буквально одержим страхами об измене. Ему мерещатся соперники, которые вот-вот уведут любимую женщину, даже в абсолютно женском коллективе или на просто на улице.

И есть еще хуже сценарий - когда свои страхи, подозрения и негатив мужчина вываливает просто на женщину. Будьте уверены - его припадки ревности и агрессии в семейной жизни будут только хуже. И поверить в то, что вы только с ним и даже не смотрите по сторонам, он не сможет даже через 15 лет брака.