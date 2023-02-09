Ці 4 питання потрібно обговорити з людиною, перш ніж дати їй другий шанс: що потрібно дізнатися

Прийняти у своє життя людину, яка вже одного разу завдала вам болю, дуже непросто. Це може бути не лише кохана людина, а й член сім'ї, друг, колега чи партнер. Перш ніж зважитись на такий крок, потрібно отримати відповіді на важливі питання.

Які 4 питання потрібно поставити перед тим, як дати другий шанс – читайте у матеріалі нижче.

Чи взяла людина відповідальність за свої дії

Перший крок - це зрозуміти, чи усвідомив ваш кривдник, чим саме він завдав вам болю. На що звернути увагу:

Чи поводиться людина так, ніби нічого не сталося?

Чи звинувачує він вас у надмірній чутливості (емоційності, уразливості)?

Чи він приймає свою помилку і, чи просить вибачення він за неї щиро?

Вам точно не потрібно потрапляти в замкнене коло емоційних маніпуляцій, коли ваш кривдник ігнорує ваші слова, змушує вас думати, що ви робите з мухи слона. У здорових стосунках люди беруть на себе відповідальність, а не звинувачують одне одного.

Людина, яка визнає свої помилки, показує, що вона готова до співпраці, щоб зберегти стосунки й не боїться показати свою слабкість.

Ви можете пробачити цій людині?

Наступний етап - це ви зможете пробачити та забути образу. Важливі питання:

Навіщо вам давати людині другий шанс?

Чи ви повинні це робити після завданого болю?

Помилятися нормально і це властиво всім людям. Деколи помилки можуть бути складними та важкими. А вміння прощати породжує в людях почуття доброти та людяності. Якщо ви не хочете або не можете пробачити того, хто зробив вам боляче, то задумайтеся про свої особисті бар'єри, які заважають вам це зробити.

Запитайте себе, чи ви розумієте, що змусило людину так вчинити? Чи здатні співпереживати йому і, чи ви чекали вибачення, коли самі вчинили погано?

Чи змінився ваш кривдник?

Щоб рухатися далі, потрібно зрозуміти, чи змінилася людина і, чи росте вона як особистість. Людині, яка намагається змінюватися, важливо відчувати підтримку близької людини. Якщо вона усвідомила свою помилку, покаялася і готова рухатися далі, то ваша участь у цьому процесі матиме велике значення.

Якщо вашому колишньому партнеру чи другу не вистачає емоційної зрілості й поведінка, яка призвела до проблем, продовжується, то не варто впускати таку людину знову у своє життя. Це зведе до нуля ваше емоційне лікування та спільні зусилля налагодити стосунки.

Ви повідомили людині про свої нові очікування?

У міру того, як ми розвиваємося, ростемо, змінюються і наші потреби, а також бажання. І те, що вас влаштовувало рік тому, зараз може виявитися неактуальним.

Психологи рекомендують обговорювати свої очікування з іншими людьми. Вони виділяють кілька здорових очікувань від стосунків:

Взаємна довіра

Однаковий рівень прихильності та залученості у відносини

Емпатія та прийняття чужого досвіду та емоцій

Визнання цінності відносин

Взаєморозуміння та готовність шукати компроміс

Повага до відмінностей

Вміння давати другий шанс потребує величезних душевних сил та сміливості. Використовувати цю здатність варто розумно. Робіть це тільки в тому випадку, коли відчуваєте, що і ви, і інша людина готові докласти зусиль.