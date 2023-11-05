Ці 4 ознаки вказують, що перед вами патологічний брехун. Ось на що треба звертати увагу

Втім є кілька ознак, які допоможуть вчасно розпізнати патологічного брехуна та не стати його жертвою.

Значна частина людей сприймає брехню як дрібниці. Звичайно, час від часу усі говорять неправду, але дехто настільки схильний вигадувати різноманітні історії, що це призводить до серйозних наслідків, а іноді навіть до юридичних проблем. У найскладніших випадках це може бути навіть шахрайство у великих розмірах.

Про те, яка поведінка видає брехуна, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру розвитку та психології Kyivdvoryk в Instagram .

Як розпізнати патологічного брехуна

"Патологічні брехуни - це не якісь уявні монстри, а цілком реальні люди, які, на жаль, не можуть впоратись зі своїми внутрішніми демонами. Звідки береться така поведінка? Це тема для окремого допису. А сьогодні ми розкажемо, за якими ознаками ви можете впізнати таку людину, щоб триматись від неї на безпечній дистанції", - пишуть експерти.

За їхніми словами, такі люди дуже часто потрапляють в інфопростір та легко отримують популярність завдяки своїй харизмі.

"Тож не забувайте просіювати все, що чуєте від відомих людей", - наголошують фахівці.

Перша ознака

З патологічним брехуном постійно стаються нереалістичні та дуже драматичні події. І в цих історіях - він головний герой, який або постраждав, або врятував всіх. Розповідь прикрашена великою кількістю деталей.

Друга ознака

Ці історії можуть бути правдою, але є одна деталь... вони трапились із кимось іншим. Патологічні брехуни схильні присвоювати собі чужі наративи, якщо вони можуть викликати у слухача сильні емоції.

Третя ознака

Якщо під час розмови ви спіймаєте таку людину на розбіжностях, вона буде агресивно захищатись та виправдовувати себе доки, поки не закінчите сперечатись. Але не зможе дати жодної чіткої відповіді на запитання.

Четверта ознака

Патологічний брехун вигадує історії та прикрашає реальність, навіть коли в цьому нема жодного сенсу. Він просто не може протистояти внутрішній потребі це зробити. Саме тому у побуті або дружбі легко помітити, що справи не відповідають словам.