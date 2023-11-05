Эти 4 признака указывают, что перед вами патологический лжец. Вот на что нужно обращать внимание
Значительная часть людей воспринимает ложь как мелочи. Конечно, время от времени все говорят неправду, но некоторые настолько склонны придумывать разнообразные истории, что это приводит к серьезным последствиям, а иногда даже к юридическим проблемам. В сложных случаях это может быть даже мошенничество в больших размерах.
Однако, есть несколько признаков, которые помогут вовремя распознать патологического лжеца и не стать его жертвой.
О том, какое поведение выдает лжеца, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра развития и психологии Kyivdvoryk в Instagram.
Как распознать патологического лжеца
"Патологические лжецы - это не какие-то воображаемые монстры, а вполне реальные люди, которые, к сожалению, не могут справиться со своими внутренними демонами. Откуда берется такое поведение? Это тема для отдельной публикации. А сегодня мы расскажем, по каким признакам вы можете узнать такого человека, чтобы держаться от него на безопасной дистанции", - пишут эксперты.
По их словам, такие люди очень часто попадают в инфопространство и легко пользуются популярностью благодаря своей харизме.
"Итак, не забывайте просеивать все, что слышите от известных людей", - подчеркивают специалисты.
Первый признак
С патологическим лжецом постоянно происходят нереалистичные и очень драматические события. И в этих историях - он главный герой, который либо пострадал, либо спас всех. Его рассказ украшен обилием деталей.
Второй признак
Эти истории могут быть правдой, но есть одна деталь... они случились с кем-то другим. Патологические лжецы склонны присваивать себе чужие нарративы, если они могут вызвать у слушателя сильные эмоции.
Третий признак
Если во время разговора вы поймаете такого человека на разногласиях, он будет агрессивно защищаться и оправдывать себя, пока не закончите спорить. Но не сможет дать никакого четкого ответа на вопросы.
Четвертый признак
Патологический лжец придумывает истории и украшает реальность, даже если в этом нет смысла. Он просто не может противостоять внутренней потребности это сделать. Именно поэтому в быту или дружбе легко заметить, что дела не соответствуют словам.
Раньше мы писали о том, благодаря каким манипуляциям другие вас используют.
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