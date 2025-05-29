Ці 3 знаки Зодіаку розквітнуть наприкінці травня: отримають все і одразу

Близнюки

На вас очікує визнання одразу в кількох сферах. Ви можете отримати винагороду за свою роботу чи вдало проявитися у творчості.

Всесвіт підштовхує вас до успіху там, де ви можете бути яскравими та різнобічними, тож не бійтеся хапатися за нові можливості.

Діва

Вам обіцяють період професійної активності. Дві роботи або декілька прибуткових проєктів - те, чим доведеться мати справу.

Не хвилюйтеся удача буде на вашому боці, тож ви легко з усім впораєтеся й здобуте додаткові доходи.

Стрілець

А от на вас чекають сердечні справи. Стрільці можуть захопитися одразу двома романами, що потребуватиме особливого вміння балансувати.

Романтичні пригоди спочатку принесуть задоволення, але зрештою доведеться зробити вибір. Будьте готові прислухатись до свого серця.

Меркурій у знаку Близнюки: що ще принесе цей період

Меркурій - планета комунікації та інтелекту. 25 травня вона увійшла в знак Близнюки й пробуде там до 29 червня.

Цей період сприятиме живому спілкуванню, швидким ідеям та рішенням. Переважатиме бажання встигати робити декілька справ одночасно.

Особливо щасливим цей час стане для представників сфери освіти, творчості, медіа та технологій.