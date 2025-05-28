Нарешті здорове кохання: у цих 5 знаків Зодіаку розпочинається новий романтичний етап

Кому обіцяють новий романтичний етап у житті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World .

Овен

Ви можете повністю віддаватися стосункам, але не всі заслуговують на вашу енергію. Будьте вибірковими - саме це допоможе привернути правильну людину.

Стосунки - це про партнерство та взаємність. Не варто витрачати час на тих, хто не здатен проявляти любов у відповідь.

Близнюки

Недосяжні партнери та надмірні роздуми - більше не про вас. Усе зміниться вже зовсім скоро, особливо якщо ви навчитеся відпускати ситуації та токсичних людей.

Доля готує вам неймовірну зустріч. Ваша людина знайде вас сама! Але, звісно, це не означає, що треба зачинитися в чотирьох стінах і чекати.

Раки

Встановлювати межі, говорити ні без почуття провини та розуміти власні потреби - це саме ті фактори, які допоможуть встати на пошук гармонійного партнера.

Ви заслуговуєте на здорову і взаємну любив, і скоро вона увірветься у ваше життя. Будьте відкриті до нових почуттів.

Лев

Ви схильні до пошуків власної цінності в партнері, що часто може призводити до нездорових стосунків. Проте скоро ситуація зміниться на краще.

Як тільки ви навчитеся насолоджуватися самотністю, пізнаєте себе і не буде гнатися за коханням - воно саме знайде вас. Ви вже близько до того, щоб почати здорові взаємини.

Риби

Надмірна ідеалізація потенційного партнера може заважати у стосунках. Всесвіт підштовхує вас переглянути своє ставлення.

Змініть вподобання і розуміння стосунків. Це й приведе вас до правильної людини, з якою ви зможете створити романтичну гармонію.