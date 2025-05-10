Ці 3 знаки Зодіаку мають бути готові: повня у Скорпіоні змінить усе

Скорпіон

Повня принесе очищення. Все, що ви ховали або не хотіли визнавати, спливе на поверхню. Трансформація може бути дискомфортною, але саме так і відбуваються зміни на краще. Вам потрібно відпустити застарілі уявлення про себе, засновані на страхах прив'язаності та потребу контролювати все навколо. У цей період ви зможете зрозуміти, кому варто довіряти і які зв’язки дійсно додають енергії. Відпустіть усе, що більше не приносить вам користі.

Телець

Цей повний Місяць проллє світло на ваші найближчі стосунки. Ви зможете зрозуміти, де поступалися своєю правдою заради збереження миру, через догоджання людям чи співзалежність. Це відкриття допоможе розірвати токсичні зв’язки, які стримують ваш розвиток. Звільніть шлях для стосунків, які будуть будуватися на взаємній повазі, а не зручності.

Лев

Ви пізнаєте правду про дім, сім'ю і те, що насправді для вас означає безпека. Вам доведеться пройти через аналіз дитячих вірувань, ран і патернів, якими ви занадто довго керувалися у житті. Можуть з’явитися сумніви щодо вашого успіху і соціальної ролі. Коли ви звільнитесь від успадкованих очікувань і тиску здаватися сильним, ваше серце почне зцілюватися. Творіть та живіть заради себе, а не в угоду іншим.

Чим особлива повня 12 травня

За даними астрологів, цей повний Місяць, який проходитиме в знаку Скорпіон, позбавляє ілюзій і вимагає чесності, особливо з самим собою. Трансформація у цей період неминуча. Також особливо потужним цей період робить з'єднання з Ураном, планетою раптових змін і руйнувань, яка перебуває у Тельці.

Отже, повний Місяць у Скорпіоні знесе все, що більше не приносить користі, а Уран у Тельці допоможе навести лад відповідно до поклику душі.