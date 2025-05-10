Эти 3 знака Зодиака должны быть готовы: полнолуние в Скорпионе изменит все

Скорпион

Полнолуние принесет очищение. Все, что вы прятали или не хотели признавать, всплывет на поверхность. Трансформация может быть дискомфортной, но именно так и происходят изменения к лучшему. Вам нужно отпустить устаревшие представления о себе, основанные на страхах привязанности и потребности контролировать все вокруг. В этот период вы сможете понять, кому стоит доверять и какие связи действительно добавляют энергии. Отпустите все, что больше не приносит вам пользы.

Телец

Это полнолуние прольет свет на ваши ближайшие отношения. Вы сможете понять, где уступали своей правдой ради сохранения мира, из-за угождения людям или созависимости. Это открытие поможет разорвать токсичные связи, которые сдерживают ваше развитие. Освободите путь для отношений, которые будут строиться на взаимном уважении, а не удобстве.

Лев

Вы познаете правду о доме, семье и то, что на самом деле для вас означает безопасность. Вам придется пройти через анализ детских верований, ран и паттернов, которыми вы слишком долго руководствовались в жизни. Могут появиться сомнения относительно вашего успеха и социальной роли. Когда вы освободитесь от унаследованных ожиданий и давления казаться сильным, ваше сердце начнет исцеляться. Творите и живите ради себя, а не в угоду другим.

Чем особенно полнолуние 12 мая

По данным астрологов, это полнолуние, которое будет проходить в знаке Скорпион, лишает иллюзий и требует честности, особенно с самим собой. Трансформация в этот период неизбежна. Также особенно мощным этот период делает соединение с Ураном, планетой внезапных перемен и разрушений, которая находится в Тельце.

Итак, полная Луна в Скорпионе снесет все, что больше не приносит пользы, а Уран в Тельце поможет навести порядок в соответствии с зовом души.