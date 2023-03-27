Ці 3 речі ніколи не можна вимагати у чоловіків

Він не повинен вас утримувати на вашу вимогу

Звісно, вам може бути приємно, коли чоловік візьме на себе роль добувача, щоб ви могли більше часу присвячувати собі.

Але вимагати такого не варто, особливо, коли ваші стосунки ще не узаконені чи ви не ведете спільний побут. Але головне тут - ініціатива має виходити саме від чоловіка. Пам'ятайте, що вони не люблять, коли на них тиснуть.

Він не може не дивитися на інших жінок

Така вже природа чоловіків - заглядатися на спідниці. Дозвольте йому нагулювати апетит, і він із задоволенням приходитиме на вечерю додому.

А заборони такого роду можуть не тільки принизити в чоловікові самця, а й зроблять той самий "плід" особливо солодким.

Натомість можете оцінити разом з ним привабливу дівчину. Цим ви продемонструєте партнеру, що з самооцінкою у вас все добре.

Він не зобов'язаний любити ваших родичів

Вам може здатися, що якщо чоловік - ваш, то він має прийняти і полюбити пов'язаних з вами осіб.

Якщо він їх терпить, відвідує разом з вами і мовчки вислуховує розповіді вашого тата про його молодість - для вас це вже досягнення. Вимагати щирої прив'язаності до ваших рідних ви не вправі.