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Эти три продукта уничтожают ваш мозг и вызывают деменцию

Понедельник 12 февраля 2024 18:59
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Эти три продукта уничтожают ваш мозг и вызывают деменцию Какие продукты плохо влияют на мозг (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Врач-натуропат Жанин Боуринг из США рассказала, какие продукты плохо влияют на работу мозга. Они буквально "убивают" здоровые клетки и провоцируют проблемы с памятью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какая еда "убивает" мозг и разрушает память

По словам врача, есть три наиболее опасных продукта. Речь идет о:

  • окунеобразной рыбе, такой как рыба-меч
  • маргарине и некачественном масле
  • картошке фри.

Эксперт объяснила, почему именно эти продукты считают наиболее опасными. Все из-за вредных веществ, которые вредят мозгу и ускоряют развитие деменции.

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Почему маргарин вреден (фото: freepik.com)

Рыбу-меч не стоит есть потому, что в ней очень много ртути. Это вещество разрушает клетки мозга, отметила врач.

Ранее ученые уже установили, что в 2020 году пожилой мужчина ел такую рыбу, а затем ему диагностировали болезнь Альцгеймера, и эти два события были связаны между собой.

Маргарин вредит мозгу из-за транс-жиров, которые почти всегда присутствуют в нем. Такие вещества способны негативно влиять не только на память и работу мозга, но и на нервную систему, вызывая депрессии.

А картофель фри, объяснила врач, является очень опасным продуктом из-за того, что обычно его жарят на растительном или рапсовом масле, которое "убивает" работу мозга. А это влияет на память, общие функции и внимание.

Ранее мы уже рассказывали, что украинцам могут выписывать бумажные больничные вместо электронных.

Также недавно врач назвала 6 простых шагов, которые спасут от тошноты и укачивания.

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