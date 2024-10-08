Ці 2 українські монети можуть зробити вас шалено багатим: як вони виглядають

У перші роки незалежності України було випущено ряд пробних монет, які сьогодні є справжньою нумізматичною цінністю. Серед них - монети, які стали результатом експериментів і налаштування обладнання монетного двору.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які монети мають свою унікальну історію та значення для нумізматів, і зараз ми розглянемо їх детальніше.
Монета номіналом 1 гривня 1992 року - це справжня рідкість, яка була випущена у невеликій кількості під час налаштування обладнання для карбування.
Офіційно ці монети не вводилися в обіг, а тому знайти їх у гаманці сьогодні неможливо. Відомо лише декілька екземплярів, які перебувають в приватних колекціях нумізматів, і саме тому ця гривня є предметом бажання для багатьох колекціонерів.
Особливістю цієї монети є відсутність напису на гурті (ребрі монети). Через відсутність спеціального обладнання гурт залишили гладким. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням гуртового напису, але перші пробні монети цього не мали.
Це робить їх відмінними від подальших випусків і ще більш цінними в очах колекціонерів. Сучасні гривні, які карбували у великих обсягах, значно відрізняються за дизайном та технічними характеристиками, а отже, ці пробні екземпляри стали однією з найрідкісніших та найцінніших монет української нумізматики.
Сьогодні, коли хтось пропонує монету 1 гривня 1992 року, можна з упевненістю сказати, що вона походить із приватних колекцій і має високу вартість.
Ще однією унікальною пробною монетою є 2 копійки 1992 року. Ця монета, виготовлена з алюмінію, була першою спробою випустити монети найменшого номіналу в новій незалежній Україні.
Карбуванням займався Луганський верстатобудівний завод, і саме тут вперше були створені ці невеликі копійки.
Варто зазначити, що дизайн монети мав недоліки: через помилку в ескізах вінок на монеті вийшов надто вузьким. За словами Анатолія Люлька у книзі "ЛСЗ - перший монетний двір України", як пробу було виготовлено всього 20-30 штук таких копійок.
Використовували як алюмінієві, так і сталеві заготівлі для карбування. Ця невелика кількість монет робить їх надзвичайно цінними для нумізматів, які шукають рідкісні зразки української історії.
Раніше ми писали, як нумізматам збільшити вартість колекції монет.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Violity.com та Monety-yagidky.com.ua.