Эти 2 украинских монеты могут сделать вас безумно богатыми: как они выглядят

В первые годы независимости Украины был выпущен ряд пробных монет, которые сегодня являются настоящей нумизматической ценностью. Среди них - монеты, ставшие результатом экспериментов и настройки оборудования монетного двора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие монеты имеют свою уникальную историю и значение для нумизматов, и сейчас мы рассмотрим их поподробнее.
Монета номиналом 1 гривна 1992 - это настоящая редкость, которая была выпущена в небольшом количестве во время настройки оборудования для чеканки.
Официально эти монеты не вводились в обращение, поэтому найти их в кошельке сегодня невозможно. Известно лишь несколько экземпляров, которые находятся в частных нумизматических коллекциях, и именно поэтому эта гривна является предметом охоты многих коллекционеров.
Особенностью этой монеты есть отсутствие надписи на ранте (ребре монеты). Из-за отсутствия специального оборудования рант оставили гладкой. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением оптовой надписи, но первые пробные монеты этого не имели.
Это делает их отличными от дальнейших выпусков и еще более ценными в глазах коллекционеров. Современные гривны, чеканившиеся в больших объемах, значительно отличаются по дизайну и техническим характеристикам, а значит, эти пробные экземпляры стали одной из самых редких и ценных монет украинской нумизматики.
Сегодня, когда кто-то предлагает монету 1 гривна 1992 года, можно с уверенностью сказать, что она из частных коллекций и имеет высокую стоимость.
Еще одна уникальная пробная монета - 2 копейки 1992 года. Эта монета, изготовленная из алюминия, была первой попыткой выпустить монеты минимального номинала в новой независимой Украине.
Чеканкой занимался Луганский станкостроительный завод, и именно здесь впервые были созданы эти небольшие копейки.
Стоит отметить, что дизайн монеты имел недостатки: из-за ошибки в эскизах венок на монете получился слишком узким. По словам Анатолия Люлько в книге "ЛСЗ - первый монетный двор Украины", как пробу было изготовлено всего 20-30 штук таких копеек.
Использовали как алюминиевые, так и стальные заготовки для чеканки. Это небольшое количество монет делает их очень ценными для нумизматов, которые ищут редкие образцы украинской истории.
Раньше мы писали, как нумизматам увеличить стоимость коллекции монет.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Violity.com и Monety-yagidky.com.ua.