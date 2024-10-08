Эти 2 украинских монеты могут сделать вас безумно богатыми: как они выглядят

Редкая пробная монета 1 гривна 1992 года с гладким ребром

Монета номиналом 1 гривна 1992 - это настоящая редкость, которая была выпущена в небольшом количестве во время настройки оборудования для чеканки.

Официально эти монеты не вводились в обращение, поэтому найти их в кошельке сегодня невозможно. Известно лишь несколько экземпляров, которые находятся в частных нумизматических коллекциях, и именно поэтому эта гривна является предметом охоты многих коллекционеров.

Особенностью этой монеты есть отсутствие надписи на ранте (ребре монеты). Из-за отсутствия специального оборудования рант оставили гладкой. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением оптовой надписи, но первые пробные монеты этого не имели.

Это делает их отличными от дальнейших выпусков и еще более ценными в глазах коллекционеров. Современные гривны, чеканившиеся в больших объемах, значительно отличаются по дизайну и техническим характеристикам, а значит, эти пробные экземпляры стали одной из самых редких и ценных монет украинской нумизматики.

Сегодня, когда кто-то предлагает монету 1 гривна 1992 года, можно с уверенностью сказать, что она из частных коллекций и имеет высокую стоимость.

1 гривна 1992 г. стоит 45 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Гладкая группа 1 гривны 1992 г. (фото: скриншот Violity.com)

Пробная монета 2 копейки 1992 года с узким венком

Еще одна уникальная пробная монета - 2 копейки 1992 года. Эта монета, изготовленная из алюминия, была первой попыткой выпустить монеты минимального номинала в новой независимой Украине.

Чеканкой занимался Луганский станкостроительный завод, и именно здесь впервые были созданы эти небольшие копейки.

Стоит отметить, что дизайн монеты имел недостатки: из-за ошибки в эскизах венок на монете получился слишком узким. По словам Анатолия Люлько в книге "ЛСЗ - первый монетный двор Украины", как пробу было изготовлено всего 20-30 штук таких копеек.

Использовали как алюминиевые, так и стальные заготовки для чеканки. Это небольшое количество монет делает их очень ценными для нумизматов, которые ищут редкие образцы украинской истории.

2 копейки 1992 с узким венком продают за 55 500 гривен (фото: скриншот Violity.com)