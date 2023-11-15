Ці 15 речей уповільнюють ваш обмін речовин: що можна виправити

Ваші гени

Якщо ваше тіло повільно спалює калорії під час відпочинку або сну, можливо, ви отримали це від своїх батьків через гени.

Оскільки гени змінити не можна, зосередьтеся на своїх звичках і займайтеся більше спортом, шукайте інші способи активності.

Ваші гормони

Збій гормонів може уповільнити використання енергії вашим організмом. І це призводить до втоми. Деякі стани, такі недостатня чи надактивна щитовидна залоза чи діабет - є захворюваннями, які впливають на ваш метаболізм. Стрес також вивільняє гормони, які можуть сповільнити обмін речовин.

Якщо у вас є захворювання, то поставтеся до нього серйозно, почніть лікування. І постарайтеся придушувати стреси у їхньому початковому стані.

Недостача сну

Гарний сон дозволяє вашому обміну речовин залишатися стабільним. Якщо ви недосипаєте, то організму стає важче ефективно використовувати енергію. А це може підвищити ймовірність таких захворювань, як діабет та ожиріння.

Більшості дорослих потрібно 7-9 годин сну. Якщо у вас не виходить стільки спати, проконсультуйтеся з лікарем, щоб поліпшити свій сон.

Суворі дієти

То, як ви позбавляєтеся зайвої ваги, має значення. Якщо ви їсте недостатньо, метаболізм уповільнюється. Жорсткі дієти при заняттях спортом привчають ваше тіло обходитися меншою кількістю калорій. Це може мати неприємні наслідки та тіло чіплятиметься за калорії, що ускладнить процес схуднення.

Дотримуйтесь реалістичного, а не радикального плану зниження ваги.

Модна сіль

Морська сіль стала зараз дуже популярною у гурманів та кухарів. Її зараз можна знайти на будь-якій кухні. Але такої солі не вистачає йоду, який необхідний для щитовидної залози для управління обміном речовин.

Додайте трохи йодованої кухонної солі у свій раціон. Або вживайте їжу, багату на йод (наприклад, креветки).

Нестача вологи

Без достатньої кількості H2O, ваш метаболізм може зупинитися. Не забувайте пити звичайну чисту воду. Деякі дослідження показують, що звичайна вода допомагає організму спалювати енергію та сприяє зниженню ваги. За будь-якої температури вода допомагає насититися, оскільки ви з'їдаєте менше.

Пийте воду протягом дня. І вживайте продукти, багаті на вологу - кавуни, огірки.

Кава без кофеїну

Це хороший варіант, якщо ви любите випити каву перед сном. Але не варто пропускати порцію кофеїну вранці, яка запускає ваш метаболізм. Деякі дослідження показують, що кава може впливати на рівень цукру в крові. Але вам доведеться обмежити його, якщо у вас є діабет.

Якщо ви не переносите кофеїн, замініть його іншими продуктами або напоями, які допоможуть вашому метаболізму.

Нестача кальцію

Кальцій вам потрібний не лише для кісток. Це також ключова поживна речовина для швидкого метаболізму. Багатьом людям його не вистачає.

Існує багато смачних варіантів, які допоможуть вам заповнити кальцію. Наприклад, молоко та молочні продукти. Також багато кальцію у крупах, апельсиновому соку, соєвому чи мигдальному молоці, консервованому лососі, капусті та тофу.

У вас занадто тепло вдома

Нагрівати вашу спальню - приємно, але це не завжди добре для метаболізму. Висока температура не дає вашому організму виробляти бурий жир, насичений клітинами, що спалюють калорії.

Намагайтеся знизити температуру в приміщенні перед сном. А ще коли на вулиці холодно, допоможуть регулярні швидкі прогулянки вечорами.

Ліки

Деякі ваші ліки можуть сповільнювати метаболізм. До них відносяться багато антидепресантів та деякі нейролептики. Деякі препарати, які уповільнюють частоту серцевих скорочень також можуть мати такий ефект.

Повідомте вашого лікаря, якщо вас не влаштовує препарат і поясніть, у чому він створює проблему.

Скорочення вуглеводів

Звичайно ж, відмова від хворих вуглеводів може допомогти вам контролювати свою вагу і швидше спалювати жир. Але вашому організму вуглеводи теж потрібні - для вироблення інсуліну. Низьковуглеводна дієта на постійній основі призведе до того, що ваш організм менше вироблятиме цього ключового гормону. Ваш метаболізм буде сповільнюватися, і ви не спалюватимете стільки калорій, як раніше.

Отримуйте вуглеводи з фруктів, овочів, зернових, багатих на поживні речовини.

Нічний спосіб життя

Політ у літаку з червоними очима або робота в нічну зміну порушують ваш природний цикл сну та неспання (циркадні ритми) вашого тіла. Ці зміни можуть призвести до уповільнення обміну речовин та інших проблем, таких як діабет та ожиріння.

Скиньте біологічний годинник. Якщо вам доводиться багато їздити ночами - вибирайте інший час відправлення. Попросіть керівництво змінити вам робочий графік. Якщо обидва варіанти не підходять - обговоріть із лікарем, які здорові способи допоможуть вам налагодити циркадні ритми.

Зміни час їди

Коли ви їсте - має таке ж велике значення, як і те, що ви їсте. Пропуск прийому їжі, перекус на ходу призводить до соціальної та метаболічної зміни часових поясів. Зсув часу прийому їжі може порушити обмін речовин та підвищити ризик серцево-судинних захворювань.

Дотримуйтесь постійного графіка прийому їжі - обідайте та вечеряйте разом з усією родиною.

Хронічний стрес

Коли ви перебуваєте у стресовій ситуації, ваш організм виробляє гормон кортизол. Його мета - дати вам швидкий заряд енергії. Якщо ви застрягли в зоні стресу, організм думає, що вам потрібно боротися і продовжує виробляти кортизол. Високий рівень цього гормону ускладнює використання інсуліну організмом. Це гальмує ваш метаболізм і сприяє збільшенню ваги.

Знайдіть спосіб зняти стрес. Дихайте глибоко, медитуйте. Знайдіть те, що вам подобається. Знайдіть спосіб, який працює для вас.

Дієти з високим вмістом жирів

Вживання великої кількості жирної їжі, такої як гамбургери чи солодощі з жирним кремом, ніколи не буде корисним для здоров'я. Це змінює те, як ваше тіло розщеплює їжу та поживні речовини. Також впливає на здатність вашого організму використовувати інсулін. Це називається резистентністю і її пов'язують з ожирінням та діабетом.

Їжте більше фруктів та овочів, пийте достатню кількість води. Додайте в раціон квасолю, перець та молюски.