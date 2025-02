Ці 10 українських брендів підкорили Ukrainian Fashion Week: чим вони запам'яталися (фото)

SHYPELYK

Український бренд жіночого одягу та аксесуарів середнього цінового сегмента. У кожній колекції є речі в обмеженій кількості. Серед принципів бренду екологічність, трансформування, турбота та чесність.

У рамках Ukrainian Fashion Week 25/26 бренд був представлений вперше. Їхня презентація була в стилі дитинства та ностальгії. Локація бренду мала вигляд дому зі старим телевізором, відеокамерою, фотоальбомом зі своєю історією становлення та гардеробом з бестселерами.

Локація бренду SHYPELYK (фото: пресслужба)

У рамках UFW бренд також презентував нову колекцію "У твої сни". Фактично це переосмислення найпопулярніших речей бренду: десь змінили крій, матеріал чи додали новий елемент. А весняна колекція тим часом сповнена вручну вишитими букетами квітів.

TONiA

Це жіночий бренд одягу, що поєднує комфорт і люк. Засновниця бренду Антоніна Белінська спеціалізується на історичних костюмах, тож колекція для українського тижня моди також мала присмак минулих епох.

У новій колекції втілено мотиви спадщини давніх слов'янських племен (фото: пресслужба)

Її Антоніна присвятила спадщині давніх слов'янських племен, що жили на території сучасної України в V-VII сторіччі. Дизайнерка перетворила пам'ятки матеріальної культури антів, які знайшли археологи у межиріччі Дніпра й Дністра, на декор коктейльних суконь і класичних костюмів. Також анти надавали сакральне значення прикрасам, тому одяг колекції розшитий стразами в золотій оправі.

Juliya Kros

На UFW 25/26 бренд представив колекцію для людей з інвалідністю під назвою "You Are Like Infinity". Функціональний одяг максимально адаптований для людей з різними видами інвалідності. Наприклад, сукні без лицьового, виворітного, переднього та заднього боку адаптовані для жінок з втратою зору.

На показі моделями були громадські діячки, параспортсменки та жінки з різними видами інвалідності (фото: пресслужба)

Моделями на показі стали громадські діячки та параспортсменки Катерина Матлаєва, Марія Нікітіна, Ліна Дешвар, Тетяна Мацишена та інші.

VIKTORANISIMOV

Дизайнер Віктор Анісімов презентував новий напрямок роботи свого бренду – це створення спортивного одягу. Каталізатором цього рішення стало створення парадної форми для національної паралімпійської збірної України, в якій спортсмени вийшли на урочисту церемонію відкриття Паралімпійських Ігор 2024.

Дизайнер Віктор Анісімов представив новий погляд на спортивний одяг (фото: пресслужба)

Нова колекція поєднує ретро-спортивну естетику із сучасним дизайном і виходить за межі двоколірної гами: вільний крій, графічні елементи, контрастні смуги, клітинка та фірмові деталі-трансформери.

C.ICON

Це львівський бренд одягу, який з 2017 року переосмислює пухові вироби. Відповідно до концепції дизайнери бренду відмовляються від традиційного уявлення про пуховики. Натомість це стьобані костюми, подовжені пальта з нестандартними стібками та більш фактурні варіації пуховиків.

Найбільш знаковим акцентом колекції стало поєднання анорака зі спідницею у глибокому бордовому відтінку.

Нова колекція пуховиків від львівського бренду (фото: пресслужба)

Головну колірну гаму склали актуальні відтінки сезону: ніжно-жовтий, рожевий, фіолетовий, насичений бордовий і небесно-блакитний, які поєднуються з насиченим відтінком кемел і чорним.

L'SHIYAN

Нова колекція бренду віє справжньою весною, адже декор – це вишивка шовковими стрічками, прозорі силуети й витончені шкіряні аксесуари з авторськими аплікаціями.

Головний символ цієї колекції – квітка (фото: пресслужба)

Основний символ бренду – квітка, тому його так чи інакше можна побачити на кожному елементі одягу. Місцями складається враження, що ця квітка ось-ось розквітне.

Nyni

Український slow-fashion бренд одягу, прикрас й аксесуарів. Особливу увагу в бренді приділяють авторським в'язаним виробам. У цьому, до речі, полягає місія бренду – закохувати в ремесло ручного в'язання й таким чином надавати роботу жінкам з різних регіонів України.

Особливим елементом асортименту є підвіс у вигляді коника із замші, дерева та рафію (пальмове волокно). Його можна носити як брелок або як прикрасу на шиї. Увесь прибуток від продажу цього товару передають на реабілітацію військових.

Підвіс у вигляді коника з дерева, замші та рафію (фото: nyni.shop)

SEMA HATS

Бренд створює акцентні капелюхи на різні випадки життя. Серед цікавих моделей можна знайти класику пілотського стилю, капелюхи з екохутра, boa hat, тюрбани, панами тощо.

На UFW 25/26 SEMA HATS представили свої вироби на естетичній інсталяції з червоними трояндами. Відвідувачі могли познайомитися з брендом, приміряти капелюшки та придбати моделі, які сподобалися.

Локація бренду на тижні моди (фото: РБК-Україна)

Lonza Shoes

Спочатку це був харківський магазин жіночого взуття, який із часом розширив масштаби до всієї України, а тоді й за кордон. Вони виробляють не лише гарне, але й зручне взуття для різного віку та потреб.

Моделі взуття Lonza Shoes (фото: lonza.shoes)

На тижні моди бренд представляв сандалі, Мері Джейн, босоніжки тощо. Крім взуття, Lonza Shoes також виробляє сумки.

Andreas Moskin

Колекція дизайнера натхненна українською культурною елітою 1920-1930-х років XX століття. Йдеться про митців Розстріляного відродження.

У головній ролі – класичний чоловічий костюм, проте в переосмислених варіаціях. У подовжених піджаках є нерухомий пояс, накладні кишені з нестандартним розташуванням. За задумкою автора, асиметричність говорить про понівеченість та руйнацію.

Адаптивний одяг, натхненням для якого став період Розстріляного відродження (фото: пресслужба)

До слова всі чоловічі образи адаптовані для чоловіків із протезами рук і ніг. Рукави піджака знімаються за допомогою непомітної застібки, внутрішні бокові шви штанів теж мають застібки, які допоможуть швидко одягнути чи зняти протез.