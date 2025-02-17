Ці 10 українських брендів підкорили Ukrainian Fashion Week: чим вони запам'яталися (фото)

У Києві завершився тиждень моди, який тривав з 14 по 17 лютого. Цьогоріч модна частина заходу поєднувалася із соціальними місіями та цінностями, які нам варто виховувати в собі, як-от, інклюзивність.
РБК-Україна (проєкт Styler) побувало на заході та ділиться добіркою українських брендів одягу, взуття та аксесуарів, на які варто звернути увагу.
Український бренд жіночого одягу та аксесуарів середнього цінового сегмента. У кожній колекції є речі в обмеженій кількості. Серед принципів бренду екологічність, трансформування, турбота та чесність.
У рамках Ukrainian Fashion Week 25/26 бренд був представлений вперше. Їхня презентація була в стилі дитинства та ностальгії. Локація бренду мала вигляд дому зі старим телевізором, відеокамерою, фотоальбомом зі своєю історією становлення та гардеробом з бестселерами.
Локація бренду SHYPELYK (фото: пресслужба)
У рамках UFW бренд також презентував нову колекцію "У твої сни". Фактично це переосмислення найпопулярніших речей бренду: десь змінили крій, матеріал чи додали новий елемент. А весняна колекція тим часом сповнена вручну вишитими букетами квітів.
Це жіночий бренд одягу, що поєднує комфорт і люк. Засновниця бренду Антоніна Белінська спеціалізується на історичних костюмах, тож колекція для українського тижня моди також мала присмак минулих епох.
У новій колекції втілено мотиви спадщини давніх слов'янських племен (фото: пресслужба)
Її Антоніна присвятила спадщині давніх слов'янських племен, що жили на території сучасної України в V-VII сторіччі. Дизайнерка перетворила пам'ятки матеріальної культури антів, які знайшли археологи у межиріччі Дніпра й Дністра, на декор коктейльних суконь і класичних костюмів. Також анти надавали сакральне значення прикрасам, тому одяг колекції розшитий стразами в золотій оправі.
На UFW 25/26 бренд представив колекцію для людей з інвалідністю під назвою "You Are Like Infinity". Функціональний одяг максимально адаптований для людей з різними видами інвалідності. Наприклад, сукні без лицьового, виворітного, переднього та заднього боку адаптовані для жінок з втратою зору.
На показі моделями були громадські діячки, параспортсменки та жінки з різними видами інвалідності (фото: пресслужба)
Моделями на показі стали громадські діячки та параспортсменки Катерина Матлаєва, Марія Нікітіна, Ліна Дешвар, Тетяна Мацишена та інші.
Дизайнер Віктор Анісімов презентував новий напрямок роботи свого бренду – це створення спортивного одягу. Каталізатором цього рішення стало створення парадної форми для національної паралімпійської збірної України, в якій спортсмени вийшли на урочисту церемонію відкриття Паралімпійських Ігор 2024.
Дизайнер Віктор Анісімов представив новий погляд на спортивний одяг (фото: пресслужба)
Нова колекція поєднує ретро-спортивну естетику із сучасним дизайном і виходить за межі двоколірної гами: вільний крій, графічні елементи, контрастні смуги, клітинка та фірмові деталі-трансформери.
Це львівський бренд одягу, який з 2017 року переосмислює пухові вироби. Відповідно до концепції дизайнери бренду відмовляються від традиційного уявлення про пуховики. Натомість це стьобані костюми, подовжені пальта з нестандартними стібками та більш фактурні варіації пуховиків.
Найбільш знаковим акцентом колекції стало поєднання анорака зі спідницею у глибокому бордовому відтінку.
Нова колекція пуховиків від львівського бренду (фото: пресслужба)
Головну колірну гаму склали актуальні відтінки сезону: ніжно-жовтий, рожевий, фіолетовий, насичений бордовий і небесно-блакитний, які поєднуються з насиченим відтінком кемел і чорним.
Нова колекція бренду віє справжньою весною, адже декор – це вишивка шовковими стрічками, прозорі силуети й витончені шкіряні аксесуари з авторськими аплікаціями.
Головний символ цієї колекції – квітка (фото: пресслужба)
Основний символ бренду – квітка, тому його так чи інакше можна побачити на кожному елементі одягу. Місцями складається враження, що ця квітка ось-ось розквітне.
Український slow-fashion бренд одягу, прикрас й аксесуарів. Особливу увагу в бренді приділяють авторським в'язаним виробам. У цьому, до речі, полягає місія бренду – закохувати в ремесло ручного в'язання й таким чином надавати роботу жінкам з різних регіонів України.
Особливим елементом асортименту є підвіс у вигляді коника із замші, дерева та рафію (пальмове волокно). Його можна носити як брелок або як прикрасу на шиї. Увесь прибуток від продажу цього товару передають на реабілітацію військових.
Підвіс у вигляді коника з дерева, замші та рафію (фото: nyni.shop)
Бренд створює акцентні капелюхи на різні випадки життя. Серед цікавих моделей можна знайти класику пілотського стилю, капелюхи з екохутра, boa hat, тюрбани, панами тощо.
На UFW 25/26 SEMA HATS представили свої вироби на естетичній інсталяції з червоними трояндами. Відвідувачі могли познайомитися з брендом, приміряти капелюшки та придбати моделі, які сподобалися.
Локація бренду на тижні моди (фото: РБК-Україна)
Спочатку це був харківський магазин жіночого взуття, який із часом розширив масштаби до всієї України, а тоді й за кордон. Вони виробляють не лише гарне, але й зручне взуття для різного віку та потреб.
Моделі взуття Lonza Shoes (фото: lonza.shoes)
На тижні моди бренд представляв сандалі, Мері Джейн, босоніжки тощо. Крім взуття, Lonza Shoes також виробляє сумки.
Колекція дизайнера натхненна українською культурною елітою 1920-1930-х років XX століття. Йдеться про митців Розстріляного відродження.
У головній ролі – класичний чоловічий костюм, проте в переосмислених варіаціях. У подовжених піджаках є нерухомий пояс, накладні кишені з нестандартним розташуванням. За задумкою автора, асиметричність говорить про понівеченість та руйнацію.
Адаптивний одяг, натхненням для якого став період Розстріляного відродження (фото: пресслужба)
До слова всі чоловічі образи адаптовані для чоловіків із протезами рук і ніг. Рукави піджака знімаються за допомогою непомітної застібки, внутрішні бокові шви штанів теж мають застібки, які допоможуть швидко одягнути чи зняти протез.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як минув перший день тижня моди в Києві.
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Під час написання матеріалу використовували джерела: сайти та соціальні мережі згаданих брендів, пресматеріали Ukrainian Fashion Week.