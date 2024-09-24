Цей звичний продукт старить організм на 10 років: про що йдеться

Який продукт харчування старить на 10 років

Усім відомо, що старіння шкіри неминуче й відбувається воно через гальмування з віком біологічних процесів в організмі. Цей тип старіння, зумовлений генетикою, називають "хроностарінням" і протистояти йому справді доволі складно.

Але на процес старіння впливає кілька механізмів як, скажімо, фотостаріння, коли змінюється структура шкіри під впливом сонячних променів. А є ще глікостаріння - це погіршення стану шкіри через нагромадження кінцевих продуктів глікації. Отож вік - важливий, але ми не можемо жодним чином на нього вплинути, натомість зменшити згубну дію інших чинників, зокрема таких, як глікація, в наших силах.

Потрапляючи в організм, цукор зв'язується з білками - цей процес називається глікацією. В результаті білки втрачають функціональність, що негативно впливає на клітині структури. Наприклад, з-за глікації перестають нормально функціонувати колаген і еластин – білки, які відповідають за пружність шкіри. Як наслідок, з'являються і поглиблюються зморшки.

Глікація - це спонтанний неферментативний процес, під час якого вільні відновні цукри взаємодіють із вільними аміногрупами білків, ДНК та ліпідів. У результаті цього утворюються "зшивання" молекул білків, що призводить до втрати їхньої функціональності. Цей процес також називають "солодким старінням", оскільки він сприяє утворенню кінцевих продуктів глікації, відомих як AGE. AGE уповільнюють метаболічні процеси та прискорюють старіння шкіри, оскільки активують окислювальний стрес і запалення.

Глікація змінює структуру та функцію білків, таких як колаген, що негативно впливає на еластичність судин, шкіри та сухожиль. Фактично, цей процес впливає на всі системи організму, проте його наслідки для шкіри найбільш помітні: він підсилює ознаки старіння, сприяє появі зморшок, пігментації та втраті тонусу. Такі прояви, як витончення шкіри, її знебарвлення, втрата еластичності, тьмяний колір, темні кола під очима та загальна втома - це також результат глікації.

Щоб уникнути пошкодження підшкірних тканин, втрати еластичності та пружності шкіри, дуже важливо розпочати боротьбу з глікацією якомога раніше.

Як протистояти старінню

Обмеживши споживання цукру, ми природно уповільнимо процес "склеювання" волокон колагену. Цукор також підтримує запальні процеси в організмі, які посилюються кінцевими продуктами глікації.

Ця комбінація може погіршити запалення, що не йде на користь здоров'ю. Тому варто дати собі обіцянку уникати простих вуглеводів, що швидко підвищують рівень глюкози в крові, таких як печиво, цукерки, тістечка, торти та газовані напої. Краще надавати перевагу складним вуглеводам: цілісні продукти з низьким глікемічним індексом допомагають зменшити прояви глікостаріння.

Також варто звернути увагу на способи приготування їжі: смажені страви є джерелом продуктів глікації, тому краще готувати на пару або відварювати.

Збагачуйте своє меню сирими овочами та фруктами, які завдяки вмісту антиоксидантів стримують глікацію. Зелений чай також сприяє зменшенню глікації в організмі, тому його варто включити до свого раціону, якщо ви хочете продовжити свою молодість. Таким чином, різноманітний і збалансований раціон з помірною кількістю цукру може суттєво знизити шкоду від глікованих молекул.