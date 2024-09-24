Этот привычный продукт старит организм на 10 лет: о чем идет речь

Какой продукт питания старит на 10 лет

Всем известно, что старение кожи неизбежно и происходит оно из-за торможения с возрастом биологических процессов в организме. Этот тип старения, обусловленный генетикой, называют "хроностарением" и противостоять ему достаточно сложно.

Но на процесс старения влияет несколько механизмов, как, скажем, фотостарение, когда меняется структура кожи под влиянием солнечных лучей. А есть еще гликостарение – это ухудшение состояния кожи из-за накопления конечных продуктов гликации. Итак, возраст - важен, но мы не можем никоим образом на него повлиять, а уменьшить губительное действие других факторов, в частности таких, как гликация, в наших силах.

Попадая в организм, сахар связывается с белками - этот процесс называется гликацией. В результате белки теряют функциональность, что отрицательно сказывается на клетке структуры. Например, из-за гликации перестают нормально функционировать коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость кожи. Как следствие, появляются и углубляются морщинки.

Гликация - это спонтанный неферментативный процесс, во время которого свободные восстановительные сахара взаимодействуют со свободными аминогруппами белков, ДНК и липидов. В результате этого образуются "сшивки" молекул белков, что приводит к потере их функциональности. Этот процесс также называют сладким старением, поскольку он способствует образованию конечных продуктов гликации, известных как AGE. AGE замедляют метаболические процессы и ускоряют старение кожи, поскольку активируют окислительный стресс и воспаление.

Гликация изменяет структуру и функцию белков, таких как коллаген, что негативно влияет на упругость сосудов, кожи и сухожилий. Фактически этот процесс влияет на все системы организма, однако его последствия для кожи наиболее заметны: он усиливает признаки старения, способствует появлению морщин, пигментации и потере тонуса. Такие проявления как истончение кожи, ее обесцвечивание, потеря эластичности, тусклый цвет, темные круги под глазами и общая усталость - это также результат гликации.

Чтобы избежать повреждения подкожных тканей, потери эластичности и упругости кожи, очень важно начать борьбу с гликацией как можно раньше.

Как противостоять старению

Ограничив потребление сахара, мы естественно замедлим процесс склеивания волокон коллагена. Сахар также поддерживает воспалительные процессы в организме, усиливающиеся конечными продуктами гликации.

Эта комбинация может ухудшить воспаление, не идущее на пользу здоровью. Поэтому следует дать себе обещание избегать простых углеводов, быстро повышающих уровень глюкозы в крови, таких как печенье, конфеты, пирожные, торты и газированные напитки. Лучше отдавать предпочтение сложным углеводам: цельные продукты с низким гликемическим индексом помогают снизить проявления гликостарения.

Также стоит обратить внимание на способы приготовления: жареные блюда являются источником продуктов гликации, поэтому лучше готовить на пару или отваривать.

Обогащайте свое меню сырыми овощами и фруктами, которые благодаря содержанию антиоксидантов сдерживают гликацию. Зеленый чай также способствует уменьшению гликации в организме, поэтому его следует включить в свой рацион, если вы хотите продлить свою молодость. Таким образом, разнообразный и сбалансированный рацион с умеренным количеством сахара может существенно снизить ущерб от гликированных молекул.