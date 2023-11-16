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Цей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі "на ходу": фото вражають

Четвер 16 листопада 2023 14:58
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Цей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі "на ходу": фото вражають В Іспанії знайшли Mercedes з фантастичним пробігом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Іспанії знайшли легендарний автомобіль Mercedes-Benz W123, який з 1986 року працює як таксі. У машини просто космічний пробіг - понад сім мільйонів кілометрів

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram іспанського телеканалу Telecinco.

Що відомо про Mercedes-Benz W123

Таких подовжених автомобілів у кузові лімузин було випущено у дуже малій кількості - менш як три тисячі екземплярів. Ця машина вважалася бюджетною версією лімузина, але не мала багатого оснащення салону.

Лише деякі автомобілі можуть проїхати понад 1 мільйон кілометрів без серйозних несправностей чи заміни двигуна. А цей автомобіль зміг проїхати рекордні сім мільйонів.

Іспанський таксист, який є власником Mercedes-Benz W123, каже, що за майже 40 років змінював двигун лише 1 раз.

Таксист кожного дня проїжджає понад 700 км. Водій таксі працює на маршруті, що пролягає з аеропорту Гран-Канарія до міста Маспаломас, який є популярний серед туристів.

Щодня чоловік возить багатьох пасажирів на відстань близько 65 км.

Дивовижно, що попри такий величезний пробіг, автомобіль перебуває у хорошому стані. Авто їздить щодня, намотуючи сотні кілометрів.

Таксист зазначив, що його автомобіль став визначальною пам’яткою.

Цей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі &quot;на ходу&quot;: фото вражаютьЦей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі &quot;на ходу&quot;: фото вражаютьЦей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі &quot;на ходу&quot;: фото вражаютьЦей унікальний Mercedes проїхав понад 7 млн км та досі &quot;на ходу&quot;: фото вражаютьЯк виглядає Mercedes-Benz W123 (скриншот)

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