Этот уникальный Mercedes проехал более 7 млн км и до сих пор "на ходу": фото впечатляют

В Испании был найден легендарный автомобиль Mercedes-Benz W123, который с 1986 года работает как такси. У машины просто космический пробег - более семи миллионов километров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram испанского телеканала Telecinco.

Что известно о Mercedes-Benz W123

Таких удлиненных автомобилей в кузове лимузин было выпущено в очень малом количестве - менее трех тысяч экземпляров. Эта машина считалась бюджетной версией лимузина, но не имела богатой оснастки салона.

Только некоторые автомобили могут проехать более 1 миллиона километров без серьезных неисправностей или замены двигателя. А этот автомобиль смог проехать рекордные семь миллионов.

Испанский таксист, владеющий Mercedes-Benz W123, говорит, что за почти 40 лет менял двигатель только 1 раз.

Таксист каждый день проезжает более 700 км. Водитель такси работает на маршруте, пролегающем из аэропорта Гран-Канария в город Маспаломас, который популярный среди туристов.

Каждый день мужчина возит многих пассажиров на расстояние около 65 км.

Удивительно, что, несмотря на такой огромный пробег, автомобиль находится в хорошем состоянии. Автомобиль ездит каждый день, наматывая сотни километров.

Таксист отметил, что его автомобиль стал достопримечательностью.

Как выглядит Mercedes-Benz W123 (скриншот)