Этот уникальный Mercedes проехал более 7 млн км и до сих пор "на ходу": фото впечатляют
В Испании был найден легендарный автомобиль Mercedes-Benz W123, который с 1986 года работает как такси. У машины просто космический пробег - более семи миллионов километров.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram испанского телеканала Telecinco.
Что известно о Mercedes-Benz W123
Таких удлиненных автомобилей в кузове лимузин было выпущено в очень малом количестве - менее трех тысяч экземпляров. Эта машина считалась бюджетной версией лимузина, но не имела богатой оснастки салона.
Только некоторые автомобили могут проехать более 1 миллиона километров без серьезных неисправностей или замены двигателя. А этот автомобиль смог проехать рекордные семь миллионов.
Испанский таксист, владеющий Mercedes-Benz W123, говорит, что за почти 40 лет менял двигатель только 1 раз.
Таксист каждый день проезжает более 700 км. Водитель такси работает на маршруте, пролегающем из аэропорта Гран-Канария в город Маспаломас, который популярный среди туристов.
Каждый день мужчина возит многих пассажиров на расстояние около 65 км.
Удивительно, что, несмотря на такой огромный пробег, автомобиль находится в хорошем состоянии. Автомобиль ездит каждый день, наматывая сотни километров.
Таксист отметил, что его автомобиль стал достопримечательностью.
Как выглядит Mercedes-Benz W123 (скриншот)
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