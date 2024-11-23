Цей суп - рідке золото! Яка перша страва впливає на суглоби, травлення, волосся, шкіру та нігті

Колагеновий бульйон - це дуже корисний суп. Хоча він відомий багатьом поколінням, все більше людей готують цей кістковий бульйон - не тільки від застуди та грипу. Колагеновий відвар - засіб від багатьох недуг.
Чому саме він такий корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Колагеновий бульйон називають рідким золотом. Найбільше він асоціюється з недільним супом або гарячим напоєм, який ми п’ємо, коли хворіємо. З деякого часу він все частіше з'являється в меню людей, які піклуються про своє здоров'я.
Такий суп готують з кісток тварин і сполучної тканини.
Кістковий бульйон відомий давно і досі використовується в китайській медицині як ліки, що підтримує травну систему і зміцнює організм. Золотий сильний суп можна приготувати з кісток різних видів м'яса. Ви також можете додати кістковий мозок і сполучну тканину (ноги, дзьоби, копита, шлунки і плавники).
Колагеновий бульйон не дарма називають енергетичним супом. Він дуже поживний, але при цьому легкозасвоюваний і низькокалорійний. Дуже добре впливає на травну систему і суглоби, покращує стан волосся, шкіри і нігтів. Страва також покращує якість сну. Противірусні та антибактеріальні властивості колагенового бульйону роблять його чудовим засобом для лікування інфекцій.
Зробити колагеновий кістковий бульйон не складно. Його основу складають кістки, але можуть бути і шматочки м'яса.
Велику роль тут відіграє час - варити треба дуже довго, оптимально 6 годин.
Інгредієнти, необхідні для приготування колагенового бульйону:
Як приготувати колагеновий відвар:
Кістки та частини тварин ретельно промийте в холодній воді, розріжте навпіл і покладіть у велику каструлю.
Налийте в каструлю воду і яблучний оцет. Зваріть відвар і доведіть до кипіння. Коли бульйон закипить, зменшіть газ до мінімуму і варіть близько 6 годин.
На четвертій годині варіння можна додати вимиті і очищені овочі. Нарешті посоліть і поперчіть. Зварений бульйон остудіть і відцідіть від кісток і овочів.
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