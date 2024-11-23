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Цей суп - рідке золото! Яка перша страва впливає на суглоби, травлення, волосся, шкіру та нігті

В чому користь бульйона на кістках (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колагеновий бульйон - це дуже корисний суп. Хоча він відомий багатьом поколінням, все більше людей готують цей кістковий бульйон - не тільки від застуди та грипу. Колагеновий відвар - засіб від багатьох недуг.

Чому саме він такий корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке колагеновий бульйон?

Колагеновий бульйон називають рідким золотом. Найбільше він асоціюється з недільним супом або гарячим напоєм, який ми п’ємо, коли хворіємо. З деякого часу він все частіше з'являється в меню людей, які піклуються про своє здоров'я.

Такий суп готують з кісток тварин і сполучної тканини.

Кістковий бульйон відомий давно і досі використовується в китайській медицині як ліки, що підтримує травну систему і зміцнює організм. Золотий сильний суп можна приготувати з кісток різних видів м'яса. Ви також можете додати кістковий мозок і сполучну тканину (ноги, дзьоби, копита, шлунки і плавники).

Корисні властивості бульйону

Колагеновий бульйон не дарма називають енергетичним супом. Він дуже поживний, але при цьому легкозасвоюваний і низькокалорійний. Дуже добре впливає на травну систему і суглоби, покращує стан волосся, шкіри і нігтів. Страва також покращує якість сну. Противірусні та антибактеріальні властивості колагенового бульйону роблять його чудовим засобом для лікування інфекцій.

Переваги вживання кісткового бульйону

  • підтримка роботи кишечника,
  • зменшення запалення,
  • підтримка функції печінки,
  • захист стінок шлунка,
  • зменшення симптомів харчової алергії,
  • полегшення болю в суглобах,
  • поліпшення роботи мозку,
  • зміцнення шкіри, волосся і нігтів.

Рецепт бульйону на кістках

Зробити колагеновий кістковий бульйон не складно. Його основу складають кістки, але можуть бути і шматочки м'яса.

Велику роль тут відіграє час - варити треба дуже довго, оптимально 6 годин.

Інгредієнти, необхідні для приготування колагенового бульйону:

  • 3 кг кісток з м'ясом (курка, крильця, курячі ніжки, шийки, свиняче коліно або гомілка, свиняча грудка)
  • Італійські овочі (4 моркви, 3 петрушки, 1/2 селери, 1 цибулина)
  • 3 літри води
  • 4 лаврових листки
  • кілька зерен запашного перцю
  • 1 столова ложка яблучного оцту або лимонного соку сіль перець

Як приготувати колагеновий відвар:

Кістки та частини тварин ретельно промийте в холодній воді, розріжте навпіл і покладіть у велику каструлю.

Налийте в каструлю воду і яблучний оцет. Зваріть відвар і доведіть до кипіння. Коли бульйон закипить, зменшіть газ до мінімуму і варіть близько 6 годин.

На четвертій годині варіння можна додати вимиті і очищені овочі. Нарешті посоліть і поперчіть. Зварений бульйон остудіть і відцідіть від кісток і овочів. 

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