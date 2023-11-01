Цей симптом, пов'язаний із відвідуванням туалету, може бути ознакою COVID
Поширений симптом, з яким ви можете зіткнутися під час відвідування туалету, може бути ознакою COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.
Що відомо
Британський заступник фармацевта Джордж Сандху з Well Pharmacy описав один симптом, до якого може призвести штам коронавірусу - Пірола. Річ у тому, що діарея (розлад шлунка) може говорити про те, що ви підчепили інфекцію.
Діарея, звичайно, може мати безліч причин, і не існує чіткої визначальної ознаки, яка б відрізняла один напад діареї від іншої.
"Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути Covid, найкраще зробити тест на інфекцію", - радить експерт.
Симптоми штаму Піролу можуть включати
- Висока температура
- Біль у всьому тілі
- Безперервний кашель
- Втома
- Зміна смаку та/або запаху
- Нежить
- Біль в горлі
Не забувайте, що вакцинація є дійсно ефективною профілактикою від захворювання коронавірусом.
"Пам'ятайте, що краще зробити повторне щеплення, аніж важко хворіти", - попередив експерт.
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