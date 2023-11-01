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Цей симптом, пов'язаний із відвідуванням туалету, може бути ознакою COVID

Середа 01 листопада 2023 12:21
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Цей симптом, пов'язаний із відвідуванням туалету, може бути ознакою COVID Названо новий симптом коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Поширений симптом, з яким ви можете зіткнутися під час відвідування туалету, може бути ознакою COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Що відомо

Британський заступник фармацевта Джордж Сандху з Well Pharmacy описав один симптом, до якого може призвести штам коронавірусу - Пірола. Річ у тому, що діарея (розлад шлунка) може говорити про те, що ви підчепили інфекцію.

Діарея, звичайно, може мати безліч причин, і не існує чіткої визначальної ознаки, яка б відрізняла один напад діареї від іншої.

"Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути Covid, найкраще зробити тест на інфекцію", - радить експерт.

Симптоми штаму Піролу можуть включати

  • Висока температура
  • Біль у всьому тілі
  • Безперервний кашель
  • Втома
  • Зміна смаку та/або запаху
  • Нежить
  • Біль в горлі

Не забувайте, що вакцинація є дійсно ефективною профілактикою від захворювання коронавірусом.

"Пам'ятайте, що краще зробити повторне щеплення, аніж важко хворіти", - попередив експерт.

Також читайте, що в Україну прийшов новий штам COVID-19.

А також ми писали, що говорять українські лікарі про новий штам коронавірусу.

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