Этот симптом, связанный с посещением туалета, может быть признаком COVID

Распространенный симптом, с которым вы можете столкнуться при посещении туалета, может быть признаком COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что известно

Британский заместитель фармацевта Джордж Сандху из Well Pharmacy описал один симптом, к которому может привести штамм коронавируса - Пирола. Дело в том, что диарея (расстройство желудка) может говорить о том, что вы подцепили инфекцию.

Диарея, конечно, может иметь множество причин, и не существует четкого определяющего признака, который отличал бы один приступ диареи от другого.

"Если вы подозреваете, что у вас может быть Covid, лучше всего сделать тест на инфекцию", - советует эксперт.

Симптомы штамма Пирола могут включать

Высокая температура

Боль во всем теле

Непрерывный кашель

Усталость

Изменение вкуса и/или запаха

Насморк

Боль в горле

Не забывайте, что вакцинация - является действительно эффективной профилактикой от заболевания коронавирусом.

"Помните, что лучше сделать повторную прививку, чем тяжело болеть", - предупредил эксперт.