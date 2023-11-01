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Этот симптом, связанный с посещением туалета, может быть признаком COVID

Среда 01 ноября 2023 12:21
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Этот симптом, связанный с посещением туалета, может быть признаком COVID Назван новый симптом коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Распространенный симптом, с которым вы можете столкнуться при посещении туалета, может быть признаком COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что известно

Британский заместитель фармацевта Джордж Сандху из Well Pharmacy описал один симптом, к которому может привести штамм коронавируса - Пирола. Дело в том, что диарея (расстройство желудка) может говорить о том, что вы подцепили инфекцию.

Диарея, конечно, может иметь множество причин, и не существует четкого определяющего признака, который отличал бы один приступ диареи от другого.

"Если вы подозреваете, что у вас может быть Covid, лучше всего сделать тест на инфекцию", - советует эксперт.

Симптомы штамма Пирола могут включать

  • Высокая температура
  • Боль во всем теле
  • Непрерывный кашель
  • Усталость
  • Изменение вкуса и/или запаха
  • Насморк
  • Боль в горле

Не забывайте, что вакцинация - является действительно эффективной профилактикой от заболевания коронавирусом.

"Помните, что лучше сделать повторную прививку, чем тяжело болеть", - предупредил эксперт.

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