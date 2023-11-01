Этот симптом, связанный с посещением туалета, может быть признаком COVID
Распространенный симптом, с которым вы можете столкнуться при посещении туалета, может быть признаком COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.
Что известно
Британский заместитель фармацевта Джордж Сандху из Well Pharmacy описал один симптом, к которому может привести штамм коронавируса - Пирола. Дело в том, что диарея (расстройство желудка) может говорить о том, что вы подцепили инфекцию.
Диарея, конечно, может иметь множество причин, и не существует четкого определяющего признака, который отличал бы один приступ диареи от другого.
"Если вы подозреваете, что у вас может быть Covid, лучше всего сделать тест на инфекцию", - советует эксперт.
Симптомы штамма Пирола могут включать
- Высокая температура
- Боль во всем теле
- Непрерывный кашель
- Усталость
- Изменение вкуса и/или запаха
- Насморк
- Боль в горле
Не забывайте, что вакцинация - является действительно эффективной профилактикой от заболевания коронавирусом.
"Помните, что лучше сделать повторную прививку, чем тяжело болеть", - предупредил эксперт.
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