Цей симптом на нігтях може сигналізувати про діабет

Зміни структури нігтів можуть відбуватися частіше у пацієнтів із діабетом через хронічний високий рівень цукру у крові.

Про це свідчать дані Національного інституту діабету та захворювань нирок Британії.

Наслідки діабету

Серцевий напад, інсульт та незворотне ушкодження нервів є одними з найнебезпечніших ускладнень, які можуть виникнути внаслідок погано контрольованого діабету.

Один експерт попередив, що грибкові інфекції, що сверблять під нігтями, можуть бути ознакою цукрового діабету.

Глюкоза, основне джерело цукру в крові, перетворюється клітинами організму для використання як енергія.

Рівні глюкози природно збільшуються після їжі, спонукаючи клітини підшлункової залози виділяти інсулін для його поглинання.

При діабеті 2 типу нестача глюкози в крові може призвести до хвороби, травми, стресу та гормональних змін, пояснюють лікарі.

Діабет також може пошкодити кровоносні судини, які постачають нерви поживними речовинами, позбавляючи їх кисню.

Інфекція на нігтях

Якщо проблема стає хронічною, глюкоза просочуватиметься в організм із потом, слиною та сечею. Це стимулюватиме зростання дріжджів у різних частинах тіла, таких як рот і статеві органи, що може призвести до виникнення молочниці.

Також на нігтях може виникати грибкова інфекція.

"Проблеми зі шкірою часто можуть бути однією з перших ознак того, що у вас діабет", - повідомив Сем Сінкір, фахівець зі шкіри та волосся Este Medical Group.

Це симптоми, з якими може зіткнутися кожен, але частіше вони виникають у людей із захворюванням крові.

"Одним з основних типів є грибкова інфекція нігтів, яка виникає, коли бактерії, найчастіше пов'язані з мікозом стопи, поширюються на кератин у нігтях. Це може призвести до того, що ніготь знебарвлюється, стає крихким або трісне", - зазначив експерт.

За словами фахівця, способом вирішення проблеми грибкових поразок нігтів є сучасне лікування лазером, коли потужний промінь світла проходить через нігті та поглинається інфекцією, тим самим знищуючи її.