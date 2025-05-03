Цей сік може спричинити проблеми з травленням та здуття живота

Один з популярних соків, який багато хто вважає корисним, може мати неприємні наслідки для травлення. Надмірне вживання цього напою здатне спричинити здуття, біль у животі та інші шлунково-кишкові розлади.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bristol Live .

Який напій шкідливий

У мережі набирає популярності домашній проносний засіб, відомий як "сік з чорносливом та маслом". Однак, його вживання може бути ризикованішим.

Суміш полягає в нагріванні соку чорносливу, відомого своїми природними проносними властивостями завдяки сорбіту та додаванні ложки вершкового масла, що нібито покращує травлення.

Дієтолог та нутриціолог Мей Ван попереджає, що цей напій може посилити проблеми з травленням. До того ж він може сприяти нездоровим харчовим звичкам та приховувати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Багато людей вважають, що "натуральний" означає безпечний, але навіть натуральні проносні засоби можуть бути шкідливими при неправильному використанні. Регулярне використання лише погіршує проблему та може створити залежність, яка шкодить роботі кишечника.

Часте використання таких засобів може призвести до діареї або навіть посилення дисбалансу кишечника в довгостроковій перспективі.

Ця тенденція створює ризик розладів харчової поведінки, особливо серед підлітків та молодих людей, які більш схильні до дезінформації. Надмірне вживання соку чорносливу також не рекомендується через високий вміст цукру та потенційний ризик діареї. До того ж напій може спричинити проблеми з травленням, здуття живота та дискомфорт.

Хронічний закреп може бути ознакою основних проблем зі здоров’ям, таких як стрес, проблеми зі щитовидною залозою або синдром подразненого кишечника.

Чи ефективний чорнослив при закрепах

Чорнослив часто рекламують як потужний засіб від закрепу. Він багатий на клітковину та містить натуральний цукровий спирт під назвою сорбіт, які сприяють випорожненню кишечника.

Сорбіт - це цукровий спирт, який нелегко засвоюється. Коли він потрапляє в товсту кишку, він притягує воду до калу, пом’якшуючи його та полегшуючи його виведення.

Дослідження показали, що чорнослив може бути ефективним для покращення частоти та консистенції стільця у людей із закрепами.

Підігрівання соку чорносливу може бути корисним, оскільки вважається, що гарячі рідини допомагають стимулювати випорожнення кишечника.

Важливо розуміти, що чорнослив може мати різний вплив на людей. Деякі можуть отримати від нього користь, тоді як інші можуть страждати від здуття живота, особливо якщо вживати його у великих кількостях.