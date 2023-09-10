Этот сериал должен был выйти весной 2022 года. 5 интересных фактов о новом детективе от Дарьи Трегубовой

Украинский ироничный детективный сериал "Коп из прошлого" возвращается на экраны. Второй сезон, который должен был выйти весной 2022 года и последний съемочный день которого был запланирован на 25 февраля, закончить не успели. Группе пришлось изменить свои планы и отложить выпуск сериала на неопределенный срок.

23 февраля – последний съемочный день перед великой войной

Исполнительница роли психолога Татьяны Малиновской вспоминает, что, несмотря на возрастающую с каждым днем тревожность накануне полномасштабного вторжения, она даже не думала выезжать из Киева из-за работы в проекте "Коп из прошлого".

"Да. Помню, когда уже в Киеве была очень тревожная ситуация и все говорили, что нужно уезжать, я отвечала: "Как я могу?! У меня же "Коп"! Съемочный день у меня стоял на 25 февраля 2022 года. Тогда в Киеве меня держала работа. Как и сам город", - рассказала Трегубова.

Из серой мышки в женщину-вамп

Во втором сезоне иронического детектива "Коп из прошлого" создатели серьезно взялись за изменения в образе и характере психолога Татьяны Малиновской.

"Во втором сезоне моя героиня становится гораздо ярче. Продюсеры решили сделать из нее женщину-вамп. В первом сезоне Татьяна была как серая мышка. А теперь моя героиня, наверное, решила устроить свою личную жизнь, поэтому стала выбирать гораздо более яркие наряды, да и в общем, в ее жизни происходят более интересные события" - комментирует актриса.

Дарья Трегубова и ее дочь, 11-летняя Поля

Больше мужчин и еще больше карьерных амбиций

Интригует звезда сериала и карьерными амбициями своей героини, а также бурной личной жизнью в новых эпизодах.

"В первом сезоне Малиновская была просто штатным психологом в отделении, но я добавила ей своих амбиций, и теперь она очень амбициозная женщина, которая решила, что ей недостаточно быть только психологом. Кроме того, у нее активно развивается личная жизнь, в том числе и с главным героем. Очень интересная история у нас с Дмитрием Суржиковым будет!" - заинтриговала Дарья.

Первый опыт работы Дарьи Трегубовой после 24 февраля.

В начале вторжения актриса волновалась за 11-летнюю дочь Полину, поэтому им пришлось уехать в Польшу. Однако Дарья все время понимала, что в Киеве ей лучше всего и очень обрадовалась, узнав, что съемки "Копа" возобновляются.

"Когда я с Полей была в Польше и возвращалась в Киев, то все время понимала, что мне здесь лучше всего. Я говорила: "Только в Украине начнет возрождаться киноиндустрия, я возвращаюсь". И как только сообщили, что начинаются съемки "Копа", мы с Полей вернулись в Киев", - добавила Трегубова.

Дарья Трегубова на съемках сериала "Коп из прошлого"

"Коп из прошлого" – сериал с терапевтической миссией

Даша Трегубова уверена, что стоит посмотреть новый сезон иронического детектива "Коп из прошлого" каждому украинцу, ведь там много хорошего юмора, который поможет хотя бы ненадолго отвлечься от настоящего.

"Этот сериал ждало очень много поклонников. Наш сериал с хорошим, добрым юмором. Он начался до полномасштабного вторжения, продолжился во время и будет существовать и после нашей победы. Вообще, такие сериалы помогают людям немного отвлечься от настоящего. Это круто! Важно, что сейчас снимаются сериалы, потому что у них есть и терапевтическая миссия", - подчеркнула актриса.

Премьеру 2 сезона иронического детектива "Коп из прошлого" покажут 13 сентября в 20:00 на телеканале ICTV2.