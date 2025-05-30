Цей рух називають "останнім дотиком": медсестра описала, що роблять люди за мить до смерті
Смерть для медичних працівників стає частиною щоденної реальності. Іноді цей процес супроводжується явищами, які шокують та змушують замислитися над глибинними таємницями буття.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Lad Bible розповідає про таємниче явище, яке медсестри часто спостерігають перед смертю людей.
Рух угору, який важко пояснити
Кейті Дункан, медсестра з американського штату Меріленд, яка працює як "тренер з турботи про смерть", розповіла про одне незрозуміле, але дуже часте явище - рух, який багато людей здійснюють незадовго до своєї смерті.
Протягом своєї багаторічної кар'єри Кейті працювала в реанімації, хоспісах і вдома з пацієнтами, які перебувають на межі життя й смерті. Одне з найбільш вражаючих спостережень, яким вона поділилася, - це характерний жест: пацієнти, що вмирають, часто раптово простягають руки вгору, ніби намагаються дотягнутися до когось або чогось у повітрі.
Іноді це схоже на спробу доторкнутися до руки когось невидимого або схопити щось над собою. У своїх відео Кейті зазначає: "Ви буквально бачите, як людина тягнеться вгору, ніби намагається торкнутися когось або тримати за руку".
Видіння та зустрічі з померлими
Ці жести часто супроводжуються тим, що медики називають "видіннями наприкінці життя". У таких моментах пацієнти можуть голосом говорити про те, що бачать когось із рідних, хто вже давно помер, або домашніх улюбленців, а іноді - ангелів чи яскраве світло.
За словами Кейті, найчастіше ці видіння приносять людині не страх, а спокій: "Це можуть бути їхні близькі, які вже померли, і пацієнт прямо говорить, що бачить їх. Іноді ж він просто тягнеться - і мовчить".
Вона наголошує, що ці моменти на диво спокійні, пацієнти не проявляють болю чи тривоги - навпаки, здаються умиротвореними. Це, на її думку, є ще одним проявом "містичної частини процесу вмирання".
Кейті Дункан (фото: TikTok/@death.care.coach)
Свідоцтва останнього переходу
Хоча медична наука не може дати чіткого пояснення цьому феномену, багато людей вважають подібні моменти знаком переходу між світами. Кейті зазначає: "Це одна з тих частин вмирання, які ми маємо честь спостерігати. Найчастіше ці видіння і жести не несуть у собі страху, а навпаки - приносять людині спокій і навіть полегшення".
У коментарях до її відео глядачі діляться особистими історіями. Один користувач написав: "Мій батько простягнув обидві руки догори. До цього він взагалі не міг ними поворухнути". Інший додав: "Це був особливий момент, я не наважився його турбувати".
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