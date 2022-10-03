Цей простий засіб зупинить випадіння волосся: трихологи поділилися секретом

Випадіння волосся - часта проблема не лише чоловіків, але й жінок. Стрес, дефіцит поживних речовин, дисбаланс гормонів - причини можуть бути різними, але врятувати свою шевелюру можна простими засобами.

Олія гарбузового насіння допоможе впоратися з випадінням волосся

Спеціалісти кажуть, що олія не тільки вирішить проблему з волоссям, але й відновить силу та блиск усім типам волосся.

Ця олія значно сприяє відростанню волосся, особливо у людей з сильною втратою. Багатий жирними кислотами, вітаміном Е та селеном, цей продукт запобігає перетворенню тестостерону в дигідротестостерон ДГТ, сполуку, яка вбиває волосяний фолікул і змушує його зникати з віком.

Продається він в спеціалізованих магазинах або аптеках. Олію необхідно регулярно наносити на шкіру голови протягом трьох місяців.

Його також можна комбінувати з іншими ефірними оліями для приготування ефективної маски для волосся.

Навіть люди, які не мають проблем з випаданням волосся, можуть використовувати його, щоб повернути своєму волоссю блиск і блиск.

Інші засоби для боротьби з випаданням

Змішайте у флаконі:

8 крапель ефірної олії імбиру,

2 краплі ефірної олії розмарину

50 мл олії насіння розмарину.

Нанесіть засіб на шкіру голови і по всій довжині і залиште на десять хвилин перед змиванням.

Олія герані для відновлення волосся

Змішайте 3 краплі цього продукту з 8 краплями рослинної олії та нанесіть безпосередньо на шкіру голови.

Також можна додати кілька крапель у звичайний шампунь і помасажувати шкіру голови долонями. Залиште на кілька хвилин, потім промийте волосся.