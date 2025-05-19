Цей простий трюк врятує вас від переїдання та зайвої ваги: без жорстких обмежень

Існує простий, але ефективний спосіб уникнути переїдання - і для цього не потрібно рахувати калорії чи відмовлятися від улюблених страв. Досить змінити одну звичку - і апетит природно зменшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку фітнес-тренера Холлі Міллс.
Переїдання може бути справжньою проблемою не лише з нездоровою їжею, а й з корисною, особливо для тих, хто прагне схуднути. Щоб допомогти вирішити цю проблему, варто знати, як насолоджуватися улюбленими ласощами, не переїдаючи.
Отже, перше, це потрібно зробити їжу передбачуваною. Харчування за регулярною структурою щодня, наприклад, три основні прийоми їжі та один перекус, повідомляє тілу та мозку, що їжа надходить передбачувано. А якщо ви можете наситити ці прийоми їжі білком і клітковиною, то ще краще.
Солодощі часто супроводжуються почуттям провини, тому безумовний дозвіл на вживання допомагає позбавитись цього. Спочатку ви можете з'їсти багато шоколаду, але з часом почнете розуміти, що шоколад нікуди не дінеться, і матимете більше контролю над цим.
Також з часом ви можете зменшити порцію, доки не досягнете точки, коли відчуєте, що цього вам достатньо.
Важливо розуміти, що жорстке обмеження може викликати ще більшу тягу. Дозволяйте собі щось солодке іноді, але в поміркованій кількості.
Часто організм плутає спрагу з голодом або бажанням солодкого. Спробуйте спочатку випити склянку води й зачекати 10 хвилин.
Стрес часто є причиною емоційного переїдання. Фізична активність, особливо кардіо (біг, ходьба, плавання) та йога, сприяє виробленню ендорфінів - гормонів щастя - що знижують потребу "заїдати" емоції.
Регулярні тренування допомагають краще відчувати, коли ви дійсно голодні, а коли - просто нудно або сумно. Тіло починає чіткіше сигналізувати про свої справжні потреби.
Заняття спортом вчать планувати, бути наполегливим і контролювати свої звички - це можна перенести й на харчову поведінку.
@hollymillsfitness
The other day I posted a video about Natural End Points to food - and that when you have a big bag open you’re more likely to eat the whole bag because the Natural End Point is the end of the bag The solution? Put a portion of food into a bowl and that creates a new Natural End Point. Now a lot of people were like ‘yeah this would work’ but the other half of the comments said something like, “Nahh I’d still end up eating everything” So I wanted to create this video on the food scarcity mindset to explain another reason why you might overeat. (It’s also important to recognise that sometimes the behaviour of overeating without being able to stop falls into ED territory, so if you suspect you’re in that headspace - go chat with your doc)Chopin Nocturne No.2 Op.9-2(1391533) - 314P
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