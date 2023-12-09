Цей простий тест передбачить, який із ваших органів першим дасть збій

Що показало нове дослідження

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Nature, приблизно кожна п’ята досить здорова доросла людина віком 50 років і старше живе зі значно прискореним старінням принаймні одного органу.

Згідно з результатами дослідницької групи, прискорене старіння органу підвищувало ризик смертності протягом наступних 15 років, залежно від того, який орган був уражений. Вчені сподіваються, що тепер передбачивши, які органи відмовлять, вони зможуть запобігти цьому та почати лікувати пацієнтів ще до того, як вони захворіють.

"Ми можемо оцінити біологічний вік органу у начебто здорової людини. Це передбачає ризик захворювання людини, пов’язаного з цим органом", - пояснив професор Тоні Вісс-Корей.

Він додає, що вчені визначили біологічний вік кожного органу учасників дослідження і порівняли його з аналогами серед великої групи людей без явних серйозних захворювань. Вони виявили, що у 18,4 % людей віком 50 років і старше принаймні один орган старів значно швидше, ніж це відбувається зазвичай. Це означає, що ці люди мають підвищений ризик захворювання цього конкретного органу в наступні 15 років.

Щоб отримати результати, команда вивчила рівні різних білків у крові 5 678 людей. Використовуючи спеціальний алгоритм, вчені передбачили біологічний вік кожного органу та порівняли його з їхнім реальним віком.

Вони виявили, що вікові розриви для 10 з 11 досліджуваних органів були суттєво пов’язані з майбутнім ризиком смерті від усіх причин протягом 15 років спостереження.

Результати також показали, що люди із прискореним старінням серця мали в 2,5 раза більший ризик серцевої недостатності, ніж люди з нормально старіючим серцем, а люди зі "старішим" мозком мали в 1,8 раза більший ризик погіршення когнітивних функцій протягом п’яти років, ніж люди з молодим мозком.