Этот простой тест определит, какой из ваших органов первым даст сбой

Что показало новое исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, примерно каждый пятый достаточно здоровый взрослый человек в возрасте 50 лет и старше живет со значительно ускоренным старением по крайней мере одного органа.

Согласно результатам исследовательской группы, ускоренное старение органа повышало риск смертности в течение следующих 15 лет в зависимости от того, какой орган был поражен. Ученые надеются, что предвидев, какие органы откажут, они смогут предотвратить это и начать лечить пациентов еще до того, как они заболевают.

"Мы можем оценить биологический возраст органа у вроде бы здорового человека. Это предвидит риск заболевания человека, связанного с этим органом", - объяснил профессор Тони Висс-Корей.

Он добавляет, что ученые определили биологический возраст каждого органа участников исследования и сравнили его с аналогами среди большой группы людей без явных серьезных заболеваний. Они обнаружили, что у 18,4 % людей в возрасте 50 лет и старше по крайней мере один орган старел значительно быстрее, чем это происходит обычно. Это означает, что у этих людей повышенный риск заболевания этого конкретного органа в последующие 15 лет.

Чтобы получить результаты, команда изучила уровни разных белков в крови 5 678 человек. Используя специальный алгоритм, ученые предусмотрели биологический возраст каждого органа и сравнили его с реальным возрастом.

Они обнаружили, что возрастные разрывы для 10 из 11 исследуемых органов были существенно связаны с предстоящим риском смерти от всех причин в течение 15 лет наблюдения.

Результаты также показали, что люди с ускоренным старением сердца имели в 2,5 раза больший риск сердечной недостаточности, чем у людей с нормально стареющим сердцем, а люди со "старшим" мозгом имели в 1,8 раза больший риск ухудшения когнитивных функций в течение пяти лет, чем люди с молодым мозгом.