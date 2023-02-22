Цей простий спосіб допоможе вам відростити пишні та густі вії

Гарні та пишні вії – це мрія багатьох жінок. Для ефекту накладних вій ви повинні регулярно робити природні процедури, які стимулюють волосся і сприяють його росту.
У виданні Sante Plus поділилися рецептом сироватки, яка допоможе вам у цьому питанні.
Ось приклад ефективної сироватки, яку можна приготувати самостійно. У цьому вам допоможе розмарин.
Багата антиоксидантами та розмариновою кислотою, ця рослина також сприяє циркуляції крові та запобігає випаданню вій. Ось що вам знадобиться для приготування засобу: 1 маленький пучок розмарину 1/2 склянки води.
Покрокова інструкція приготування
Візьміть невелику каструлю. Влийте воду та додайте розмарин. Кип'ятіть воду, доки вона не змінить колір і її об'єм не зменшиться вдвічі. Це приблизно 6-7 хвилин.
Після цього вимкніть каструлю і процідіть! Екстракт розмарину готовий!
Ви можете використовувати наступний метод, щоб перетворити його на сироватку для росту вій:
Покладіть 2 чайні ложки свіжого або купленого в магазині гелю алое віра в ємність. Ця речовина допоможе вам досягти ідеальної консистенції вашої сироватки. Обережно додайте 1/4 склянки екстракту розмарину в гель алое віра, потім перемішайте.
Потім висипте вміст однієї капсули вітаміну Е в миску. Сироватка стане трохи блискучою. Потім візьміть стару емність з-під туші, вимийте її і висушіть на сонці. Перелийте сироватку в тюбик туші, використовуючи інший флакон із тонкою кришкою. Після заповнення закрийте пляшечку і зберігайте її у холодильнику.
Все, що вам потрібно зробити, це наносити цю суміш розмарину та алое віра на вії щовечора перед сном. Результат буде помітний через 2-3 тижні використання. Ваші вії матимуть бажаний об'єм та довжину.
Касторова олія – відмінний природний стимулятор для ваших вій. Це одне з чудових рішень, що сприяють їх росту та зволоженню. Треба сказати, що це один із найефективніших продуктів для природного зростання вій.
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