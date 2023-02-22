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Цей простий спосіб допоможе вам відростити пишні та густі вії

Фото: Як відростити густі вії (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гарні та пишні вії – це мрія багатьох жінок. Для ефекту накладних вій ви повинні регулярно робити природні процедури, які стимулюють волосся і сприяють його росту.

У виданні Sante Plus поділилися рецептом сироватки, яка допоможе вам у цьому питанні.

Як дуже швидко відростити та подовжити вії?

Ось приклад ефективної сироватки, яку можна приготувати самостійно. У цьому вам допоможе розмарин.

Багата антиоксидантами та розмариновою кислотою, ця рослина також сприяє циркуляції крові та запобігає випаданню вій. Ось що вам знадобиться для приготування засобу: 1 маленький пучок розмарину 1/2 склянки води.

Покрокова інструкція приготування

Візьміть невелику каструлю. Влийте воду та додайте розмарин. Кип'ятіть воду, доки вона не змінить колір і її об'єм не зменшиться вдвічі. Це приблизно 6-7 хвилин.

Після цього вимкніть каструлю і процідіть! Екстракт розмарину готовий!

Ви можете використовувати наступний метод, щоб перетворити його на сироватку для росту вій:

Покладіть 2 чайні ложки свіжого або купленого в магазині гелю алое віра в ємність. Ця речовина допоможе вам досягти ідеальної консистенції вашої сироватки. Обережно додайте 1/4 склянки екстракту розмарину в гель алое віра, потім перемішайте.

Потім висипте вміст однієї капсули вітаміну Е в миску. Сироватка стане трохи блискучою. Потім візьміть стару емність з-під туші, вимийте її і висушіть на сонці. Перелийте сироватку в тюбик туші, використовуючи інший флакон із тонкою кришкою. Після заповнення закрийте пляшечку і зберігайте її у холодильнику.

Все, що вам потрібно зробити, це наносити цю суміш розмарину та алое віра на вії щовечора перед сном. Результат буде помітний через 2-3 тижні використання. Ваші вії матимуть бажаний об'єм та довжину.

Касторова олія для вій

Касторова олія – відмінний природний стимулятор для ваших вій. Це одне з чудових рішень, що сприяють їх росту та зволоженню. Треба сказати, що це один із найефективніших продуктів для природного зростання вій.

Касторова олія, багата на вітамін Е, жирні кислоти Омега-3 і рицинолеїнову кислоту, допомагає їм подовжитися і відновити їх природну красу. Вам просто потрібно нанести кілька крапель цієї олії за допомогою пензлика для туші перед сном. Ви побачите перші результати за кілька тижнів.

Вам буде цікаво прочитати, що не можна робити з нарощеними віями і як правильно вмиватися.

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