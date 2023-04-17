Цей простий спосіб допоможе вам швидко відмити духовку без жодної "хімії"
Духовка – це незамінна річ у будинку. Але в ній найбільше залишається жиру та бруду від приготування їжі.
Як позбавити духовку від залишків бруду без зусиль чи хімічних миючих засобів, розповіли у виданні Sante Plus.
Як правильно почистити дуже брудну духовку?
На допомогу з очищення прийдуть звичайний оцет! Цей чудодійний продукт має антибактеріальні властивості, які полегшують рутинну роботу. Щоб зробити вашу духовку чистою вчасно, просто дійте так:
- Розпиліть еквівалент чашки оцту на всі поверхні духовки;
- Потім залиште розчин діяти на ніч;
- Наступного ранку ретельно потріть всі щілини щіткою для миття посуду;
- Використовуйте зубну щітку, призначену для цієї мети, щоб прочистити сильні плями у важкодоступних кутах;
- Промийте чистою водою і протріть чистою ганчіркою;
- Залишіть дверцята відкритими, щоб провітрити духовку.
Щоб почистити решітки духовки, зніміть їх і замочіть у тазі, наповненому однією частиною оцту, змішаного з трьома частинами води, щоб пом'якшити весь затверділий жир. Дайте суміші подіяти протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж чистити їх щіткою з жорсткою щетиною.
Очищення за допомогою соди
Посипте еквівалентом чашки порошку усі кути духовки. Потім розпиліть оцет. Залишіть на годину, а потім протріть все вологою ганчіркою або губкою.
Як видалити жир, що пригорів у духовці, лимонним соком?
Змішайте в пульверизаторі півсклянки лимонного соку з чашкою води, добре струсіть, розпорошіть на власний розсуд, потріть щіткою, змийте, губкою. Запах вас теж потішить!
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