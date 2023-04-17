Цей простий спосіб допоможе вам швидко відмити духовку без жодної "хімії"

Духовка – це незамінна річ у будинку. Але в ній найбільше залишається жиру та бруду від приготування їжі.

Як позбавити духовку від залишків бруду без зусиль чи хімічних миючих засобів, розповіли у виданні Sante Plus.

Як правильно почистити дуже брудну духовку?

На допомогу з очищення прийдуть звичайний оцет! Цей чудодійний продукт має антибактеріальні властивості, які полегшують рутинну роботу. Щоб зробити вашу духовку чистою вчасно, просто дійте так:

Розпиліть еквівалент чашки оцту на всі поверхні духовки;

Потім залиште розчин діяти на ніч;

Наступного ранку ретельно потріть всі щілини щіткою для миття посуду;

Використовуйте зубну щітку, призначену для цієї мети, щоб прочистити сильні плями у важкодоступних кутах;

Промийте чистою водою і протріть чистою ганчіркою;

Залишіть дверцята відкритими, щоб провітрити духовку.

Щоб почистити решітки духовки, зніміть їх і замочіть у тазі, наповненому однією частиною оцту, змішаного з трьома частинами води, щоб пом'якшити весь затверділий жир. Дайте суміші подіяти протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж чистити їх щіткою з жорсткою щетиною.

Очищення за допомогою соди

Посипте еквівалентом чашки порошку усі кути духовки. Потім розпиліть оцет. Залишіть на годину, а потім протріть все вологою ганчіркою або губкою.

Як видалити жир, що пригорів у духовці, лимонним соком?

Змішайте в пульверизаторі півсклянки лимонного соку з чашкою води, добре струсіть, розпорошіть на власний розсуд, потріть щіткою, змийте, губкою. Запах вас теж потішить!