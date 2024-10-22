Цей простий метод допоможе спати вночі щонайменше 10 годин

Як заснути за дві хвилини та спати щонайменше 10 годин

Експерт зі сну Адеель уль-Хак назвав процедуру, яка допоможе заснути протягом двох хвилин і мати безперервний сон до 10 годин за раз.

Адеель пояснив кілька секретів, як добре спати вночі, і закінчив тим, який він сам використовує, щоб заснути приблизно за 100 секунд.

"Я завжди намагаюся робити вправи по годині на день, це може бути що завгодно, від прогулянок до відвідування тренажерного залу. Ці вправи не мають бути складними", - розказав експерт.

"Однак я ніколи не займаюся інтенсивно після 6 години вечора, оскільки дослідження показали, що це може негативно вплинути на сон. Для мене вправи рано вранці дозволяють мені займатися своєю повсякденною рутиною і не відчувати втому. Коли я лягаю в ліжко, я можу заснути менш ніж за дві хвилини", - додав він.

Вам варто знати, що гостра їжа перед сном може збільшити ймовірність печії та нетравлення шлунка, такі продукти, як червоний перець, можуть підвищити температуру тіла, ускладнюючи заснути.

Натомість намагайтеся їсти протягом дня такі продукти, як мигдаль, індичка, ківі, лосось, скумбрія та білий рис, які дадуть вам життєво важливі поживні речовини, необхідні для сну.

Адель розказав, що ніколи не користується гаджетами у спальні, це - табу. Також він створює комфортну температуру у місці сну - це приблизно 16,5°C, оскільки в трохи прохолоднішій кімнаті легше заснути.

Експерт також порекомендував мати регулярний розпорядок дня, сказавши, що якщо ви зможете навчити своє тіло засинати і прокидатися в один і той же час, то ваш сон покращиться.