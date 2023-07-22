Цей популярний спосіб схуднути може зробити тільки гірше. Кому саме

Бажання скинути зайву вагу, щоб стати здоровішими і краще почуватися - похвальне, але до цієї мети треба йти обережно. Зокрема, варто бути акуратними з деякими видами фізичної активності.
Чим не можна займатися, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.
За словами фахівця, людям, які мають зайву вагу, бажано займатися спортом. Проте з бігом дійсно треба бути обережніше. Його краще замінити на скандинавську ходу з палицями.
"Річ у тім, що під час бігу людина відривається від землі, а коли приземляється на кінцівки - надмірна вага травмує хрящ. Під час бігу травмуються гомілковоступневі, колінні, кульшові суглоби та поперековий відділ. Тож до бігу варто повернутись, коли вага тіла близька до норми", - зазначив лікар.
Галузинський дав кілька порад для людей, які вирішили ходити до залу, але не зовсім розуміють, як правильно тренуватися:
"Деякі спортсмени люблять зробити ще один підхід до штанги, хоча відчувають втому в ногах. І от в момент підйому штанги нога йде в бік, і ми маємо травму колінного суглоба", - додав фахівець.
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