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Цей популярний спосіб схуднути може зробити тільки гірше. Кому саме

Як не можна скидати вагу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Бажання скинути зайву вагу, щоб стати здоровішими і краще почуватися - похвальне, але до цієї мети треба йти обережно. Зокрема, варто бути акуратними з деякими видами фізичної активності.

Чим не можна займатися, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.

Мова йде про заняття бігом

За словами фахівця, людям, які мають зайву вагу, бажано займатися спортом. Проте з бігом дійсно треба бути обережніше. Його краще замінити на скандинавську ходу з палицями.

"Річ у тім, що під час бігу людина відривається від землі, а коли приземляється на кінцівки - надмірна вага травмує хрящ. Під час бігу травмуються гомілковоступневі, колінні, кульшові суглоби та поперековий відділ. Тож до бігу варто повернутись, коли вага тіла близька до норми", - зазначив лікар.

Які правила для тих, хто худне в спортзалі?

Галузинський дав кілька порад для людей, які вирішили ходити до залу, але не зовсім розуміють, як правильно тренуватися:

  • Кожне заняття починайте з розминки, яка потрібна, щоб розігріти м'язи та зв'язки перед навантаженням.
  • Якщо ви прийшли до зали вперше - обов'язково проведіть заняття під наглядом тренера.
  • Не женіться за рекордами: навантаження має бути комфортним. Коли виконуєте вправи крізь біль та страждання - тільки шкодите власному здоров’ю.
  • Якщо відчули біль: негайно припиніть заняття і скажіть про це тренеру.
  • Якщо ви новачок, не починайте з великих навантажень.
  • При перших ознаках втоми припиніть тренування. Внаслідок фізичної перевтоми порушується нейром'язовий контроль координації, а це збільшує ризик травмування.

"Деякі спортсмени люблять зробити ще один підхід до штанги, хоча відчувають втому в ногах. І от в момент підйому штанги нога йде в бік, і ми маємо травму колінного суглоба", - додав фахівець.

Читайте також повне інтерв'ю з хірургом ортопедом.

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