Этот популярный способ похудеть может сделать только хуже. Кому именно

Желание сбросить лишний вес, чтобы стать здоровее и лучше чувствовать себя - похвальное, но к этой цели нужно идти осторожно. В частности, следует быть аккуратными с некоторыми видами физической активности.
Чем нельзя заниматься, Styler рассказал хирург-ортопед Александр Галузинский.
По словам специалиста, людям с лишним весом желательно заниматься спортом. Однако с бегом действительно нужно быть осторожнее. Его лучше заменить на скандинавскую ходьбу с палками.
"Дело в том, что во время бега человек отрывается от земли, а когда приземляется на конечности - избыточный вес травмирует хрящ. Во время бега травмируются голеностопные, коленные, тазобедренные суставы и поясничный отдел. Поэтому к бегу следует вернуться, когда вес тела близок к норме", - отметил врач.
Галузинский дал несколько советов для людей, решивших ходить в зал, но не совсем понимающих, как правильно тренироваться:
"Некоторые спортсмены любят сделать еще один подход к штанге, хотя чувствуют усталость в ногах. И вот в момент подъема штанги нога идет в сторону, и мы травмируем коленный сустав", - добавил специалист.
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