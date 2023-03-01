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Цей популярний посуд містить шкідливі речовини: що важливо знати

Який посуд шкодить здоров'ю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щодня ми готуємо та споживаємо різноманітні страви, але дуже рідко замислюємося над безпечністю посуду. Усім відомими тефлоновими сковорідками варто правильно користуватись, адже вони містять шкідливі речовини.

Про це повідомляє нутриціолог Софія Рожко в Instagram.

Що відомо про тефлоновий посуд

Тефлонові поверхні - дуже зручний спосіб мінімізувати олію в приготуванні.

За словами нутриціолога, тефлон містив перфтороктанову кислоту (PFOA), яка несе шкоду здоров'ю та довкілля. Однак, з 2013 року цю речовину заборонили у використанні і всі тефлонові поверхні стали PFOA-free.

На зміну прийшла інша хімічна сполука (PFAS), яка більш безпечна. Однак, експерт каже, що дискусії щодо впливу її на організм досі тривають.

Позитивним є те, тефлонові поверхні дуже стабільні і можуть витримувати високі температури.

"В одному з досліджень, нагрівання такої поверхні до 390 градусів протягом 4 годин призводило до тефлонового грипу (головні болі, температура)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для ресторанів, де персонал протягом довгого часу контактує з посудом - це не найкращий вид покриття.

Як правильно користуватись

Нутриціолог радить посуд з тефлоновим покриттям не розігрівати попередньо протягом довгого часу. Все тому, що порожній посуд може досягати високої температури за лічені хвилини, потенційно спричиняючи виділення полімерних парів.

Також варто уникати готування на сильному вогні: обирайте середні температури. Важливо пам'ятати, що на більшості посуду є рекомендації по температурному режиму.

До того ж не забувайте вмикати витяжку - це мінімізує накопичення парів.

Використовуйте також дерев’яні або силіконові лопатки, адже металеві можуть пошкодити антипригарну поверхню.⠀

Окрім того, необхідно вчасно змінювати посуд, адже будь-які відшарування та лущення будуть додатковим ризиком.

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